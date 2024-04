Elon Musk exige tomar medidas contra pandillas de delincuentes chilenos que roban casas en Estados Unidos

La ola de robos protagonizados por chilenos en Estados Unidos tiene en alerta a grandes empresarios de aquel país, como es el caso de Elon Musk.

Resulta que la prensa estadounidense reveló imágenes de cómo están operando nuestros compatriotas mediante pandillas que acceden a casas de lujo, ubicadas en la ciudad de Detroit, y roban innumerables pertenencias.

Esos registros se viralizaron en X (antes Twitter y actual propiedad de Musk) y motivaron la opinión de quien es considerado como uno de los hombres más millonarios a nivel mundial.

Según acusan los medios de comunicación locales, los chilenos están haciendo un mal uso del Programa Visa Waiver para ingresar a suelo estadounidense y cometer los delitos. Cabe recordar que este acuerdo entre Chile y Estados Unidos —que permite ingresar a la nación norteamericana sin la necesidad de pasaporte— estuvo peligrando hace algunos meses.

Todo partió con un posteo que Collin Rugg, empresario y cofundador del portal de noticias Trendings Politics, realizó en su cuenta de X, remarcando el supuesto mal aprovechamiento de la Visa Waiver por parte de pandillas chilenas, que van a Estados Unidos "solo para robar casas de lujo".

Las agrupaciones delictuales "están muy bien equipadas y utilizan bloqueadores de Wi-Fi para alterar los sistemas de seguridad. Los matones internacionales (chilenos) recientemente robaron un vecindario en Michigan (estado al que pertenece Detroit) y robaron $800,000 en joyas y efectivo de una sola casa", unos 764 millones de pesos chilenos, según dijo el inversor.

En su publicación adjuntó un video de la prensa local que contiene los dichos de Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland. El policía sostuvo que "cuando llegan aquí están muy bien entrenados, muy organizados. Parecen ninjas, todos están enmascarados y con guantes".

REPORT: Chilean gangs are taking advantage of the U.S. Visa Waiver Program and are coming to the U.S. just to burglarize luxury homes.



The U.S. Visa Waiver Program allows tourists to enter America for 90 days or less.



The gangs are very well equipped and use wifi-jammers to… pic.twitter.com/RHNsBVHzIA