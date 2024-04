Amazon utilizaba a trabajadores indios para verificar compras en sus tiendas que no contaban con cajas

03 abr. 2024 - 14:50 hrs.

Amazon está removiendo paulatinamente la Inteligencia Artificial (IA) en la mayoría de sus tiendas de comestibles que la utilizaban para cobrar a los usuarios sin necesidad de que estos pasaran por caja.

En realidad, la tecnología, al que la empresa denominó "Just Walk Out", funciona en base de sensores y cámaras en las tiendas, las que eran vistas por más de mil trabajadores indios, quienes verificaban cuáles eran los productos que llevaban los consumidores.

Los Amazon Fresh que utilizaban "Just Walk Out"

La noticia de la eliminación de "Just Walk Out" de las tiendas Amazon Fresh fue dada a conocer por "The Information".

Pixabay /Referencial

Más de la mitad de las Amazon Fresh estaban equipadas con esta tecnología, la que prometía a los clientes la posibilidad de saltarse la fila en la caja con solo escanear un código QR en el momento de ingresar a la tienda.

De 1000 de esas tiendas, 700 requerían de humanos para su funcionamiento en 2022, según "The Information". Es decir, personas en India observaban las cámaras dispuestas en las tiendas para realizar los cobros.

Un portavoz de Amazon se refirió a esto, en conversación con Gizmodo, diciendo que "la función principal de nuestros asociados de datos de aprendizaje automático (los trabajadores indios) es anotar imágenes de vídeo, lo que es necesario para mejorar continuamente el modelo de aprendizaje automático subyacente".

Sin embargo, también reconoció que ellos validan "una pequeña minoría" de las compras cuando la IA no puede.

"Just Walk Out" seguirá funcionando en algunos servicios de Amazon, pero mayormente será reemplazada por Amazon Dash Cart, un "carrito inteligente" que permitirá a los usuarios de la corporación pagar a medida que se compra. Además, en las tiendas se incluirán cajas de autoservicio.