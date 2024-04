Puerta de vidrio explotó cerca de su cara y quedó con daño cerebral : Recibió 35 millones de dólares en indemnización

En 2015 la vida de una joven analista cambio de un segundo a otro, después de que una puerta de vidrio de casi tres metros le explotara encima mientras salía de un edificio.

El incidente no solo provocó el fin de su carrera en el mercado de inversiones, sino que también le causo lesiones cerebrales permanentes.

La víctima es Meghan Brown, una mujer de 36 años, que durante esa época vivía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trabajando en la prestigiosa compañía, JP Morgan.

El 2 de febrero de ese año, Brown asistió a una consulta de fisioterapia en Madison Avenue. Cuando se estaba retirando del lugar, la puerta del establecimiento le explotó encima.

“Recuerdo haber visto vidrio en todas partes, en el vestíbulo, cerca de mí” señaló la mujer a la Corte Suprema de Manhattan, de acuerdo indicó el New York Post.

El impactante incidente quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad del edificio.

