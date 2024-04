Los impactantes videos del fuerte terremoto de magnitud 7,5 registrado en la isla de Taiwán

Un potente terremoto de magnitud 7,5 impactó en la mañana de este miércoles la isla de Taiwán y provocó alertas de tsunami en ese territorio y en Japón.

El movimiento telúrico se registró a las 7:58 hora local (20:58 hora de Chile) y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien, con una profundidad de 34 km.

El fuerte sismo fue seguido por una réplica de magnitud 6,5 a las 8:11 horas de ese país, específicamente a 11 km al noreste de la misma ciudad. Al cierre de esta nota, se han contabilizado otras nueve réplicas.

Muchas personas ya transitaban por las calles al momento de la emergencia, por lo que son cientos los videos que están siendo compartidos en redes sociales. Revísalos a continuación.

🚨🕖 Aftershocks felt across #Taiwan following the 7.2 magnitude quake at 07:58 near Hualien County, 25 km SSE, depth of 15.5 km 🌊🇹🇼. Stay vigilant and safe! #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/dQ40O7fRMX