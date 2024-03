"Me pusieron la pistola en la cabeza": Hombre es víctima de violento asalto a solo metros de su casa en Quinta Normal

31 mar. 2024 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un vecino de Quinta Normal fue víctima de un violento asalto por parte de ladrones armados, quienes incluso se llevaron la guitarra con la que tocaba música en la Iglesia.

El hecho sucedió el jueves cerca de las 21:00 horas en la mencionada comuna de la Región Metropolitana, de acuerdo a lo que detalló el mismo afectado a Meganoticias Alerta.

¿Cómo fue el asalto en Quinta Normal?

Francisco comentó que “yo venía de vuelta de haber tocado música en la Iglesia, a 20, 30 metros de la casa, cuando veo un auto que se venía acercando velozmente. Frena y se bajan tres tipos y pasan bala”.

“Eso fue lo que más me impactó, que pasó bala el tipo, me puso la pistola en la cabeza y otro me la pone en la mejilla, y empiezan a ver lo que yo estaba trayendo”, continuó.

“Los tipos estaban drogados, porque estaban pasados a marihuana... me quitaron todo, incluso una inversión de años que era mi guitarra, y sentí el impacto de que mi vida dependiera de estos tipos”, agregó.

“No sé si estos tipos estaban de mal genio... Dependía de ellos, si ellos querían, me pegaban un balazo y ese hubiera sido el fin de mi historia”, declaró.

Para finalizar, Francisco, señaló que "esto era un sector muy tranquilo, pero de un tiempo a esta parte se ha puesto difícil. Incluso, más tarde, en mi condominio también asaltaron".

