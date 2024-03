"Es un abuso": Diputados discuten proyecto de ley que busca eliminar llamadas spam

29 mar. 2024 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados Boris Barrera (PC) y Sofía Cid (RN) hablaron en Meganoticias Alerta sobre el proyecto de ley que busca eliminar las llamadas de spam a los teléfonos celulares.

Telecomunicaciones, el sector financiero y el retail son los conglomerados que generan mayor cantidad de llamadas no deseadas a las personas, de acuerdo a un estudio del Sernac.

"Es un abuso"

El parlamentario del Partido Comunista opinó que “quienes nos venden el servicio de telefonía son los mismos que después nos empiezan a llamar, y eso encontramos que es un abuso porque cuando uno contrata un servicio de telefonía se supone que te asignan un número privado”.

“O sea, después de que me dan el número yo no voy y lo publico para que me llame quien quiera o para ofrecerme algo... Algunas compañías saben hasta tu nombre, y es ahí donde uno se pregunta dónde sacaron el número, si se supone que es privado”, añadió.

“No solo tiene que ver con la información personal, sino que también interrumpen tu día. Por ejemplo, uno el fin de semana está con la familia, quiere estar tranquilo y que no lo llamen, porque a veces llaman para cobrar y eso está permitido... A veces te llaman hasta 20 veces en el día”, agregó.

“La gente ha dejado de contestar, pero ¿qué pasa si te llaman por una urgencia, un accidente? Hay personas que han perdido horas médicas por no contestar (pensando que es spam), eso es gravísimo”, aseveró.

"Hay que ponerle el cascabel al gato"

Por otro lado, la diputada RN comentó que “es súper importante tocar este tema, pero también potenciar lo que tenemos hoy día”.

“El Sernac tiene la plataforma 'No molestar' donde te puedes inscribir y, además, para que no te llegue información, puedes hacer los reclamos si es que te siguen llamando, pero hay que ponerle el cascabel al gato”, finalizó.

