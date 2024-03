La Vega se suma a Lo Valledor e implementará medidas de seguridad: Solicitarán documento de identidad para ingresar

28 mar. 2024 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que se diera a conocer que Lo Valledor implementará estrictas medidas de seguridad, la Vega Central sostuvo que se sumó a esta iniciativa y también realizarán controles en los accesos.

A diferencia del recinto de Pedro Aguirre Cerda, que exigirá cédula de identidad chilena para ingresar, el mercado capitalino ubicado en Recoleta también permitirá que se presente el pasaporte para poder acceder.

Coordinación de la Vega con Lo Valledor

"Hace tiempo lo tuvimos madurando con Lo Valledor, en la parte logística siempre nos reunimos para interactuar en temas que nos afectan como mercado", señaló el gerente general de la Vega, Manuel Caro.

"Lamentablemente, los eventos que tuvieron anticipadamente al interior del recinto los llevó a actuar rápidamente", agregó, haciendo referencia que el mercado de Pedro Aguirre Cerda comenzará a implementar las medidas este lunes 1 de abril.

¿Cuándo la Vega empezará a implementar las medidas de seguridad?

En ese sentido, sostuvo que "nosotros lo vamos a hacer más progresivamente. A contar del 1 de enero del próximo año vamos a empezar a solicitar la cédula o la identidad de cada persona para poder ingresar al mercado".

Respecto a las personas extranjeras, indicó que "en todo recinto, cuando uno lo controlan en algún museo, le piden el pasaporte. Nosotros también vamos a hacer eso. Cédula de identidad para la gente que la tenga y pasaporte para quien sea extranjero".

"El objetivo de eso es tener el control de quienes entran al mercado y tener un resguardo para la gente que está trabajando y que viene a comprar con nosotros", sostuvo.

Otras medidas de seguridad que se implementarán en La Vega

Caro sostuvo que "a la vez también, en 45 días más, vamos a colocar en las puertas los detectores de metales, para empezar a educar a la gente que tiene que tener un control en las puertas".

Además, aseguró que "nosotros ya tenemos un catastro de los locatarios, de la gente que está trabajando con nosotros, y así vamos a saber quienes van a poder entrar cuando el recinto está cerrado".

¿Medidas discriminatorias?

"Sobre lo discriminatorio o anticonstitucional (de restringir el acceso), que he escuchado por ahí... No, este es un recinto privado de uso público y nos reservamos el derecho de admisión. Nosotros queremos saber quién entra al recinto, no como está ocurriendo ahora, que cuando atrapan a un delincuente o cualquier persona no saben quién es", afirmó el administrador de la Vega.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también se refirió a la restricción de acceso en estos recintos, señalando que "nosotros tenemos que fiscalizar como Estado la legalidad de las personas que circulan en nuestro territorio. Tener un carnet de otro país no es una ilegalidad, tener una condición irregular es otra historia".

"Creo que es importante en esto que nos mantengamos apegados a la ley y no incurramos en conductas que puedan ser discriminatorias. Muchas personas tienen carnet de otro país y viven legalmente en Chile y son parte de nuestra comunidad", añadió.

Cabe señalar que el Terminal Pesquero también está evaluando implementar este tipo de medidas.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora