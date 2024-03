"Repudiamos estos hechos": Ministra Orellana por denuncia contra alcalde de Laja por abuso sexual

26 mar. 2024 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a la denuncia por abuso sexual contra el alcalde de Laja, Roberto Quintana, luego de que este martes se diera a conocer la existencia de un video que ratifica los hechos.

Fue en el año 2021 que se dio a conocer la acusación contra el jefe comunal, en medio de una sesión del Concejo Municipal, donde fue consultado por diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en la casa edilicia, ante lo cual reconoció que estaba siendo indagado.

¿Qué dijo Orellana sobre el alcalde de Laja?

"Repudiamos estos hechos de violencia contra las mujeres", sostuvo la secretaria de Estado.

Además, afirmó que "todas las mujeres que sufren delitos que tienen que ver con violencia de género pueden encontrar acogida y representación en nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Para eso no tenemos requisitos ni de condición socioeconómica, ni del lugar en el que estén ubicadas y menos aún de quién es el agresor".

"De hecho, lamentablemente en nuestro país ya hay varios casos judicializados, y también con algunas condenas, respecto a violencia contra las mujeres ejercidas por alcaldes y concejales. Aproximadamente, en la mitad de ellos el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género cuenta con la representación judicial de las víctimas y nunca vamos a renunciar a obtener la máxima justicia posible", aseveró.

Ley Karin

La ministra Orellana también recordó que "en agosto empieza la vigencia de la Ley Karin, que fue inspirada en el caso de una enfermera que fue víctima de un brutal acoso laboral, también ha contado con nuevas disposiciones respecto a las autoridades locales electas, y en ese sentido simplifica el proceso de destitución cuando hay una condena".

Además, recalcó que "esto es un trabajo no sólo del Ministerio de la Mujer" y señaló que "actualmente, ante los hechos conocidos y bajo la legislación vigente, los concejos municipales cuentan con todas las herramientas para poder mostrar a las mujeres y a la comunidad del municipio que no avalan la violencia contra las mujeres y que no van a permitir que autoridades abusen de sus cargos para cometer estos hechos graves".

¿En qué está el caso de abuso sexual contra el alcalde de Laja?

Para marzo de 2022 fue programada la audiencia contra Quintana por abuso sexual. Sin embargo, ésta se reprogramó por diferentes razones.

A la fecha, se sigue a la espera de que se lleve a cabo la instancia, la que tiene fecha para este 24 de abril.

De todos modos, en febrero de 2023 la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección interpuesto por la víctima y ordenó medidas para hacer cumplir la orden de alejamiento contra el alcalde, ya que después de la denuncia el jefe comunal siguió ejerciendo sus funciones y la funcionaria fue reasignada a otra oficina.

