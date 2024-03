"La intención de él era matarme": El dramático testimonio de mujer golpeada por expareja en Las Condes

21 mar. 2024 - 11:50 hrs.

Luego que Carabineros detuviera a un hombre de 46 años acusado de golpear con una piedra en el rostro a su expareja, en la comuna de Las Condes, la víctima, quien quedó con heridas de gravedad, se refirió al hecho y entregó detalles de su agresor.

Agresor tiene conocimiento de artes marciales

En conversación con CHV, la mujer relató que el imputado es un ingeniero dedicado al rubro de la minería, con conocimiento de artes marciales y con armas en su hogar.

La mujer lo había denunciado previamente por violencia intrafamiliar y logró una medida cautelar de prohibición de acercarse a ella. Esa agresión generó el quiebre entre ambos, sin embargo, él la siguió acosando, según cuenta.

La madrugada de este miércoles, el acusado llegó hasta el domicilio de la mujer en Las Condes y comenzó a dañar su vehículo.

Tras ser advertida por el conserje, ella bajó a ver la situación, momento en que fue brutalmente agredida con una piedra, además de golpes de pies y puños, lo que le generó la pérdida de algunas piezas dentales.

"No me imaginé jamás que él me iba a golpear en la forma en que lo hizo"

En entrevista con el citado medio, la afectada dijo que gracias a la difusión de lo ocurrido es que se logró la rápida detención del hombre la madrugada de este jueves, lo que no suele ocurrir en otros casos.

"Soy abogada y estar del otro lado ha sido muy fuerte… Yo misma me redacté una demanda en el tribunal de familia, obtuve una sentencia con una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Se le notificó esta sentencia y él incumplió a lo menos unas cinco veces", expresó.

La víctima aseguró que su expareja en otras ocasiones "se paraba en el edificio de al lado a tirar piedras", sin embargo, esta vez, "no me imaginé jamás que, estando en la calle, él me iba a golpear en la forma en que me golpeó".

Según la mujer, el sistema "no funciona", ya que desde Carabineros y Fiscalía le señalaron previamente que no podían detenerlo, ya que debían revisar las cámaras de seguridad primero, lo que no ocurrió.

"Estar del otro lado te permite ver la indolencia de todo el sistema, de quien te toma la denuncia, de llamar a Carabineros", declaró.

"La intención de él era matarme"

"En un comienzo era el príncipe azul, se mostraba muy perfecto, un hombre de familia, preocupado de sus hijos", comentó la víctima, pero luego "en el correr de la relación comencé a visualizar situaciones que eran de mucho conflicto".

La denunciante explicó que tras el fin de la relación se enteró de que el agresor, con quien tiene dos hijos, tenía antecedentes de abuso sexual, pero que accedió al beneficio de la suspensión condicional del procedimiento.

"Teníamos mucho temor de que se escapara. Tiene muchos recursos, muchos contactos, entonces era altamente probable que se fuera del país y que quedáramos con la angustia permanente de no poder vivir tranquilos", declaró la mujer.

En la instancia, afirmó que la captura se produjo porque su caso salió a la luz pública y que "la intención de él era matarme".

Víctima quiere prisión preventiva para su agresor

Al ser consultada sobre qué la motivó a bajar del edificio para enfrentar a su expareja dijo que "la rabia me cegó. Ya era tanta la rabia. Yo me cegué. Salí a mirar... A increparlo, a decirle que no le tenía miedo".

Pero también aclaró que "no es algo que volvería a realizar, jamás pensé que iba a agredirme en la calle".

La formalización del imputado se inicia al mediodía de este jueves, audiencia en la que solicitarán prisión preventiva.

"Tengo mucho miedo de que quede libre... Conoce el domicilio de mis papás, sabe donde trabaja mi actual pareja, sabe mi trabajo... Si no queda preso, él nos va a matar", lamentó.