Ministra Vallejo por eventual salida de Yáñez al mando de Carabineros: "La formalización es un punto de inflexión"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la polémica continuidad en su cargo del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a propósito de la formalización en su contra por una posible falta de mando con respecto a eventuales violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.

"Las formalizaciones son un punto de inflexión"

En su vocería habitual, la secretaria de Estado fue consultada si el Gobierno comparte las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien manifestó que lo oportuno era que Yáñez dejara su cargo antes de la audiencia judicial.

"Las formalizaciones son un punto de inflexión. Por lo tanto, nosotros de manera responsable consideramos que ahí, en ese momento, tenemos que tomar decisiones", comenzó señalando la autoridad.

Vallejo afirmó que "frente a cualquier cuestionamiento, lo importante es resguardar a las instituciones y no a una persona en particular, porque las personas pasan, pero las instituciones tienen que seguir funcionando en el tema de mayor preocupación de la ciudadanía, que es la seguridad".

La ministra insistió en que "los momentos de formalización son un punto de inflexión, y esto es independiente de que el Presidente de la República tiene siempre la atribución, en la evaluación constante que hace de sus autoridades, de determinar si sigue o no sigue en un cargo".

"No tiene que ver solo con una evaluación personal de la autoridad"

"En la medida que las autoridades de las policías sigan al mando, es porque el Presidente de la República ha decidido mantenerlos en el mando hasta que decida lo contrario y esa decisión es la que a ustedes les puede decir si hay un respaldo a la labor particular", manifestó la secretaria de Estado.

Al respecto, aclaró que "esto no tiene que ver solo con una evaluación personal de la autoridad, no es solo eso lo que determina la continuidad o no de una autoridad por parte del Presidente, sino que es el resguardo de la institución y su funcionamiento".

"En la medida que el Presidente de la República junto a su equipo considere que hay un debilitamiento y un perjuicio a la labor de las policías, evidentemente que va a tomar decisiones respecto a eso, porque es un objetivo clave para nosotros", añadió.

