Tohá por posible renuncia del director de la PDI: "El Gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso"

15 mar. 2024 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las acusaciones en contra del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, luego que se le vinculara al Caso Audios.

"Como Gobierno nos preocupa"

"Efectivamente el director general de Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, fue notificado de que en los próximos días se le formalizaría en el marco de la investigación del Caso Hermosilla", señaló.

"Esta diligencia se da a propósito de la causa que lleva la fiscal Lorena Parra, que ha declarado secreta, por esa razón muchos detalles sobre esto no podemos entregar", agregó la secretaria de Estado.

Aton

En la oportunidad, la autoridad reconoció que "ciertamente, como Gobierno nos preocupa", añadiendo que "respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo".

"El Gobierno va a recopilar antecedentes"

Tohá afirmó que "al Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, en ninguna dirección, y eso hay que decirlo categóricamente, es una causa que lleva la Fiscalía con plena autonomía".

Sin embargo, aclaró que al Ejectuvo "sí le corresponde, y de eso nos vamos a preocupar, que esta situación no perjudique el trabajo policial, que no perjudique la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas".

Al ser consultada si se le solicitará la renuncia a Muñoz, respondió que "el Gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso".

