Acusan a Alberto Chang por nuevo fraude: Habría realizado pagos con tarjetas de crédito clonadas en Malta

15 mar. 2024 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva acusación de fraude enfrenta Alberto Chang, quien adquirió notoriedad pública en nuestro país tras cometer una millonaria estafa bajo la fachada del grupo Arcano, en la que cayeron reconocidos personajes chilenos.

Ahora, al empresario de 50 años le pesa una denuncia en su contra por fraude de tarjeta bancaria en Malta, país del mediterráneo en donde lleva varios años tras fugarse de Chile en 2016.

¿De qué se le acusa a Alberto Chang?

Según informa el medio local Malta Today, la policía recibió una petición para investigar el hecho tras la denuncia de una presunta víctima de ese país.

De acuerdo a la acusación, a la persona se le notificó sobre un supuesto gasto de 500 euros en un hotel en donde no estaba presente.

Tras las primeras diligencias, desde el hotel se informó que el gasto lo había hecho Alberto Chang. De manera preliminar, se cree que el chileno tenía una tarjeta de crédito virtual en su teléfono, que coincide con la de la víctima.

Además, se habría encontrado una cantidad importante de otras transacciones "sospechosas" y un informe de fraude en un hotel en el año 2022, comunicó el citado medio.

Alberto Chang enfrenta a la justicia en Malta

Tras ser detenido, en la audiencia en tribunales de este viernes, la fiscalía acusó a Chang de haber defraudado al hotel por más de 5.000 euros y haber obtenido una ganancia fraudulenta de magnitud similar hace dos años.

Asimismo, se le imputó haber tomado de manera engañosa, en los años y meses anteriores, una cantidad superior a 5.000 euros de un empresario maltés que lo había ayudado después de su última comparecencia ante el tribunal.

Chang, quien declaró estar "actualmente jubilado" y que antes ejercía como "inversionista", fue acusado tamién de hurto grave, ya que la policía lo encontró en posesión de elementos utilizados para cometer los delitos.

Además de haber usado de manera ilegal un falso "instrumento de pago incorpóreo distinto del efectivo", que se entiende es una copia clonada del tarjeta de crédito de la víctima.

El abogado de Chang le informó al tribunal que la defensa no pediría libertad bajo fianza, ya que el empresadio "no tiene domicilio fijo, es extranjero y no tiene dinero".