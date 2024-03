Encuentran camioneta de Jorge Valdivia en Macul: "Es lamentable, pero no solo me ocurre a mí"

08 mar. 2024 - 10:28 hrs.

¿Qué pasó?

El conocido exfutbolista chileno, Jorge Valdivia, reportó durante la madrugada de este viernes 8 de marzo el robo de su camioneta en Las Condes, en Santiago.

El actual comentarista deportivo dejó su vehículo estacionado en las afueras de un departamento durante gran parte del día. Sin embargo, cuando volvió, en horas de la noche, se percató que ya no estaba.

Tras las diligencias de Carabineros, horas después se confirmó que el vehículo perteneciente a Valdivia apareció en Macul.

"El conserje nos dijo que se habían llevado la camioneta"

El deportista conversó con el matinal "Mucho Gusto" y entregó detalles de lo sucedido. En primer lugar, dijo que dejó la camioneta estacionada en la calle para proceder a realizar sus actividades habituales.

Cabe destacar que el propio Valdivia mencionó que debió dejarla allí, ya que los estacionamientos del edificio estaban ocupados.

"Al regresar, me di cuenta que no estaba la camioneta. Esto fue alrededor de las 00:23 horas. Me di cuenta que no estaba la camioneta. Cuando entramos al edificio, el conserje nos dijo que se habían llevado la camioneta hace 20 minutos", manifestó.

Jorge Valdivia entrevistado por "Mucho Gusto"

"Es una calle tranquila"

El "Mago" indicó que "es una calle tranquila, el sector es seguro. Soy yo el que está alterando la tranquilidad de los vecinos. Es lamentable, pero no solo me ocurre a mí, sino que se ha masificado. Son hechos que vienen sucediendo".

Antes de la entrevista en el matinal, Valdivia había anunciado el robo de su camioneta en su cuenta de Instagram, en la cual llamó a sus seguidores a que dieran aviso en caso de alguna pista.

Camioneta de Jorge Valdivia

No obstante, en horas de esta mañana, según confirmó el programa matinal de Mega, el vehículo fue hallado en la comuna de Macul.

Camioneta de Jorge Valdivia

