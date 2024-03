En prisión preventiva queda único acusado de femicidio y violación a joven de 18 años en Alto Hospicio

07 mar. 2024 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dejó en prisión preventiva al único imputado como autor de la violación con femicidio de Madeley Aduviri Córdova, joven boliviana de 18 años asesinada el viernes pasado en esa comuna de la región de Tarapacá.

En la audiencia de formalización, el juez Víctor Sanhueza Bravo ordenó la reclusión del ciudadano de 40 años, de nacionalidad paraguaya, identificado con las iniciales E.C.O, por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Se defendió de su atacante y se pudo identificar por ADN en sus uñas

Según expuso la Fiscalía, en la mañana del 1 de marzo, el acusado ingresó a un domicilio ubicado en la toma La Pampa de Alto Hospicio, lugar donde se encontraba la víctima, a la cual agredió con un cuchillo en el rostro, procediendo a violarla.

Vecinos de Alto Hospicio se manifiestan / Radio Paulina

La joven se defendió del ataque, provocándole a E.C.O. múltiples heridas en cara, tórax y miembros superiores. Fue este intento por salvar su vida lo que permitió la identificación del agresor, gracias a los restos de ADN que quedaron en sus uñas.

Tras violarla, el imputado le propinó varios cortes en el cuello, lesiones que le causaron la muerte por una hipovolemia aguda severa. Ya fallecida, con el arma blanca, E.C.O. también la hirió en abdomen, muslos y área genital.

Imputado tenía antecedentes por abuso sexual

En la formalización, la fiscal Camila Albarracín confirmó que el Servicio Médico Legal (SML) encontró rastros genéticos del acusado en las uñas de la joven fallecida.

Gracias a este antecedente, logró ser detenido por la Policía de Investigaciones (PDI). El sujeto ya tenía antecedentes por el delito de abuso sexual.

El pasado martes, el SML interrumpió el velorio de Madeley, con el fin de llevar a cabo nuevas pericias que afortunadamente permitieron identificar a quien sería el autor de su muerte.

Joven estaba de vacaciones en Chile visitando a sus padres

La muchacha de sólo 18 años encontró un fatal destino mientras estaba de vacaciones en Chile, visitando a sus padres. El año pasado finalizó la enseñanza media y le habían recomendado que 2024 fuera su año sabático para iniciar la educación superior el 2025 en Cochabamba.

Jhuly Córdova, su madre, comentó días atrás que aquel viernes 1 de marzo "me acerqué a la pieza de mi hija y estaba durmiendo, la dejé durmiendo y me fui al trabajo. Vuelvo en la tarde, la empiezo a llamar y no me contestaba. No llegaba la señal a su celular, ya me sentía preocupada, me vine rápido del trabajo y la escena que yo encuentro es horrible".

Su padre, Wilson Aduviri, expuso que "la encontramos en un estado lamentable. Los carabineros, al entrar a la escena del crimen, salieron en shock. Estamos en una desesperación única, estamos destrozados realmente".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.