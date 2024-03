Familia la estaba velando: SML solicitó recuperar cuerpo de joven que fue violada y asesinada en Alto Hospicio

05 mar. 2024 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una dolorosa jornada de martes tuvo la familia de Madeley Aduviri Córdova, la joven de 18 años que fue presuntamente violada y luego asesinada en una toma de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, hallándose su cuerpo el pasado viernes 1 de marzo.

Mientras sus familiares velaban a la adolescente en una sede vecinal de la comuna, llegó un equipo del Servicio Médico Legal (SML) para solicitar el retorno del cuerpo y así realizarle nuevas diligencias.

Esta dolorosa solicitud fue realizada en el marco de la detención del presunto autor del delito sexual y asesinato, la que fue ampliada hasta este miércoles 6 de marzo para que se efectúen las respectivas investigaciones.

La propia madre de Madeley encontró el cuerpo de su hija

Jhuly Córdova, madre de la adolescente (ambas provenientes de Bolivia), comentó que aquel viernes 1 de marzo "me acerqué a la pieza de mi hija y estaba durmiendo, la dejé durmiendo y me fui al trabajo. Vuelvo en la tarde, la empiezo a llamar y no me contestaba. No llegaba la señal a su celular, ya me sentía preocupada, me vine rápido del trabajo y la escena que yo encuentro es horrible".

Según consigna Radio Paulina, la mujer solicitó el cuerpo de su hija al SML para velarla y después trasladarlo a su país de origen, lo que tristemente se verá retrasado por las nuevas gestiones de la investigación.

Madeley Aduviri, la joven que fue asesinada en Alto Hospicio (Radio Paulina)

Madeley encontró un fatal destino mientras estaba de vacaciones en Chile, visitando a sus padres. El año pasado finalizó la enseñanza media y le habían recomendado que 2024 fuera su año sabático para iniciar la educación superior el 2025 en Cochabamba.

La gravedad de lo ocurrido hace que Jhuly se cuestione el "qué le pudo haber hecho a esta persona (el presunto autor del crimen) para que se ensañe tanto con ella, con una niña. A la que nunca le ha hecho daño a nadie, es una alma buena. No lo merecía, nosotros no somos maleantes, no somos drogadictos, nunca hemos tenido conflictos con nadie".

¿Quién es el presunto asesino de Madeley?

Fue el domingo que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 40 años de edad y de nacionalidad paraguaya por su presunta participación en el delito sexual y homicidio.

El padre de la joven, Wilson Aduviri, cuestionó que las autoridades no se le han acercado para comunicarle sobre los avances de las investigaciones.

"No hay nada concreto, solamente son rumores que nos hemos enterado (...) Nadie dice nada, o sea, no sabemos cómo está yendo el caso”, señaló al citado medio.

Por último, profundizó en el dolor que sienten como familia ante la pérdida de su hija: "La encontramos en un estado lamentable. Los carabineros, al entrar a la escena del crimen, salieron en shock. Estamos en una desesperación única, estamos destrozados realmente", concluyó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

