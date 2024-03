Empresa chilena firma importante acuerdo con Leo Messi: Así se gestó la alianza para crear réplica de su botín izquierdo

06 mar. 2024 - 17:35 hrs.

Chile y Argentina unidos por el medioambiente; o, mejor dicho, Karün y Lionel Messi juntos por el planeta. La empresa chilena, dedicada a la producción de anteojos hechos con materiales naturales, nobles y/o reciclados, firmó una importante alianza con el futbolista.

Las conversaciones entre ambas partes datan desde 2022, antes de que el astro argentino se consagrara campeón del mundo con su selección en Qatar. En un principio estuvo a punto de quedar en nada, pero una reunión sacó a flote este histórico acuerdo.

La idea consiste en que Karün diseñará y materializará una réplica exacta del botín izquierdo del trasandino, con el que ha anotado algunos de sus más de 800 goles a lo largo de su carrera.

Luego, esa pieza será vendida por la fundación Join The Planet y el 10% que se recaude se destinará al financiamiento de proyectos medioambientales.

¿Cómo se gestó el acuerdo entre Karün y Messi?

Los pormenores de la histórica alianza fueron relatados por Thomas Kimber, fundador y director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de la compañía, la que también está orientada al trabajo con comunidades rurales para empoderarlas y lograr que protejan sus territorios, según manifiesta en su sitio web.

En conversación con DF MAS, el empresario señaló que la historia se remonta a mayo de 2022, cuando el director de operaciones de Karün, Marcelo Atalah, se reunió en Buenos Aires con su amigo Ricky Sarkany, fundador de la marca de zapatos que lleva su apellido.

Sarkany le comentó a Atalah que un conocido deseaba hacer una réplica del botín de Messi, pero este último respondió que su marca solo hacía anteojos. Aquello pudo ser una desperdiciada oportunidad, porque no siguieron hablando del tema hasta el día siguiente, cuando el directivo contactó al zapatero para profundizar en la idea.

En el segundo encuentro ya no estaban ellos dos solos, pues los acompañaba Guillermo Bassignani, nada más ni nada menos que el exrepresentante de Pelé y el interesado en la mencionada réplica. Quería obtenerla en el marco de una fundación que quería lanzar: Join The Planet, la que hoy tiene 25,2 mil seguidores en Instagram y que tiene como embajador al jugador de Inter Miami.

"Boludo, qué pasa si te digo que..."

Después de aquella segunda reunión, lo primero que hizo Atalah fue llamar a Kimber: "Boludo, ¿qué pasa si te digo que podemos hacer un proyecto con Leo Messi y otras celebridades para ayudar a cambiar el mundo, reciclar y financiar causas, y que nosotros hagamos todo el producto?".

La respuesta de Thomas fue como un cable a tierra a la soñada propuesta de su socio: "Marcelo, estamos con tantas cosas... ya hemos soñado demasiado, enfoquémonos en lo que estamos haciendo", contestó. Sin embargo, pese a declararse escéptico, el CEO decidió intentarlo con su equipo.

A los días siguientes, Bassignani y la exejecutiva de Bimbo México, Susana de la Portilla, viajaron a Puerto Varas para conocer a los líderes de Karün, quienes habían hecho un trabajo previo: diseñaron una maqueta 3D, detallaron una propuesta de cómo sería el botín y ahondaron en el relato comunicacional que debía tener la pieza.

Esto último fue clave, porque la idea era que el mensaje vinculase a Messi con su Rosario natal. De hecho, el argentino habría aceptado ser parte del proyecto "al ver el río Paraná (ubicado en Rosario) muy contaminado. Quería dejar un legado en su ciudad que pudiera ser replicado en el resto del mundo", señala el citado medio.

¿Cuál será el valor de la réplica del botín izquierdo de Messi?

Con materiales recolectados desde el mismo Paraná, además de la Patagonia, China, Taiwán y Tailandia, Karün dedicó todo 2023 a la materialización de la réplica.

El viernes 15 de marzo, la reliquia futbolística saldrá a la venta a través del sitio web www.jointheplanet.earth, con un precio establecido de 299 dólares. Según el cambio actual del dólar en Chile, el valor equivale a casi unos $295 mil.

Se espera que Messi no sea el único embajador de Join The Planet —por ende, el capitán de la Albiceleste no sería el único rostro mundial con el que colabore Karün—, ya que también está prevista la inclusión de Chris Martin, el vocalista de la banda Coldplay.

