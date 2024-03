"Sin saber nadar arriesgó su vida por ella": Habla esposa de hombre que desapareció en río Biobío tras salvar a su hija

01 mar. 2024 - 16:00 hrs.

Continúa la búsqueda de un padre que desapareció tras lanzarse al río Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz, para salvar a su hija y su sobrino, de 8 y 10 años, respectivamente.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas del jueves, mientras los dos menores se bañaban en el afluente a metros de su familia, en Caleta Alto del Rey, en el sector de Boca Sur Viejo.

De pronto, los niños comenzaron a ahogarse y fue en ese momento en que el adulto de 30 años se arrojó al río para rescatarlos, siendo arrastrado por la corriente.

Meganoticias

La esposa del hombre extraviado conversó con la prensa, dando detalles de cómo se produjo la tragedia, además de revelar que no era primera vez que visitaban ese lugar y nunca les había ocurrido nada similar.

"Sin saber nadar arriesgó su vida por ella"

"Ayer salimos de paseo con la familia, mi hermano viene de Santiago. Vinimos a disfrutar a un río al que siempre habíamos venido", expresó Dalia Grandón.

"Dios nunca nos había puesto una tragedia tan grande en nuestra vida, hasta que llegó el día de ayer y mi hija y mi sobrino se estaban ahogando en el río", relató la mujer.

La esposa de la víctima indicó que "él con la desesperación salió a buscar a su hija, sin saber nadar arriesgó su vida por ella".

Visiblemente afectada, Dalia le solicitó ayuda a las autoridades: "Que me acompañen, que no me dejen sola, porque el miedo más grande que yo tengo es quedarme sola", señaló.

Búsqueda de padre desaparecido continúa

La familia confirmó que la búsqueda del hombre se extenderá durante al menos cinco días, labores en las que participa personal del GOPE, Bomberos y de la delegación presidencial regional del Biobío.

El mayor Juan Carrasco Osses, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, acotó que "hay diferente personal de emergencia, a través de drones, buscando a esta persona, esperando tener un resultado positivo referente a su rescate".