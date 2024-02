"Espero que la verdad nos haga libres": Daniel Andrade llega a Santiago para cumplir arresto domiciliario

29 feb. 2024 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

El exrepresentante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, llegó a Santiago la tarde de este jueves para cumplir con el arresto domiciliario total que se le impuso como medida cautelar.

Cabe recordar que la jornada del miércoles la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la prisión preventiva que pesaba sobre él y el exseremi Carlos Contreras por delitos de fraude al Fisco, en el marco del "Caso Convenios".

"Espero que la verdad nos haga libres"

Al arribar al Aeropuerto de Santiago, a pesar de que en un comienzo Andrade intentó evitar a la prensa, luego emitió unas breves palabras con las que apuntó a su inocencia.

Meganoticias

"Seguiré colaborando con la investigación para aclarar los hechos", señaló en primera instancia el exrepresentante de Democracia Viva.

"Se ha demostrado que no he robado nada, no he tocado ningún peso de esos 426 millones, y espero que la verdad nos haga libres", agregó.

Sin embargo, el imputado prefirió no entregar más declaraciones y decidió guardar silencio hasta que abordó un vehículo y se marchó.

"Contento y conforme con que las instituciones funcionen"

El exseremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, también conversó con la prensa al salir de la cárcel, asegurando estar "contento y conforme con que las instituciones funcionen como tanto se ha dicho".

Además, valoró que "las presiones que hemos planteado que existen tanto comunicacionales como políticas no hayan permeado a todos los poderes del Estado".

"Queda mucho por delante aún, yo sigo a disposición de la investigación, aportando antecedentes, queda mucho camino por delante para que se esclarezcan los hechos, pero este es un momento muy significativo", añadió.

"En la medida en que esto vaya avanzando van a ir apareciendo los nombres"

En cuanto a la investigación de la fundación Democracia Viva, afirmó que "estos procedimientos eran de público conocimiento dentro del Ministerio de Vivienda y el tema es que el tiempo entre las instituciones son disímiles".

"Yo tomé la decisión desde el principio de guardarme para el proceso del Ministerio Público pese a las consecuencias que eso pudiera tener, que se instalaran relatos que no eran correctos o verdaderos respecto a mi persona o mi gestión como seremi del ministerio de Vivienda", sostuvo.

También planteó que "estoy agradecido de que las instituciones funcionen, que lo político esté separado de los tribunales. Tengo toda la fe que esto seguirá avanzando en la manera justa y develando la verdad de los hechos".

"En la medida que esto vaya avanzando van a ir apareciendo los nombres, los énfasis, mayores hechos y mayores pruebas, hay que darle tiempo a la Fiscalía", concluyó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

