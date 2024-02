TDLC condena a Disney por entregar información falsa en compra de 21 Century Fox

29 feb. 2024 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica en 2020 en contra de TWDC Enterprises 18 Corp., sociedad perteneciente al Grupo Disney, por la entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con 21 Century Fox en 2018.

El fallo condenó a Disney al pago de una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a más de $2.300 millones.

¿Por qué el TDLC condenó a Disney?

El TDLC acogió la acusación de la FNE, sosteniendo que Disney infringió la ley de libre competencia, ya que cuando notificó su fusión con Fox señaló, en un primer momento, no contar con ciertos antecedentes exigidos por la ley y el Reglamento, para luego señalar que contaba con tan sólo dos de dichos documentos, en circunstancias que se encontraba en poder de a lo menos 29 antecedentes adicionales no acompañados en la instancia pertinente, todo lo cual fue acreditado por la FNE.

En este sentido, la sentencia dictada este 27 de febrero indica que la infracción se concretó “al notificar una operación habiéndose declarado específicamente que se entregaba toda la información en su poder al momento de presentarla, lo que resultó ser erróneo y, por ende, falso”.

Cabe recordar que el actual procedimiento de control de fusiones seguido ante la FNE, que es previo a la operación y de carácter obligatorio, está en vigencia desde el año 2017.

El tribunal sostuvo en su decisión que “la entrega de información fidedigna y oportuna mediante el acto de notificación es un elemento esencial para llevar a cabo la labor de control de fusiones, ya que en este procedimiento el silencio administrativo opera en favor de los administrados, lo que impone una carga de premura y eficiencia a la autoridad encargada”

Además, el TDLC concluyó que “el acto de notificación de los interesados, para lograr un pronunciamiento fundado de la autoridad en el menor tiempo posible, exige la mayor completitud”.

TDLC acoge requerimiento de la FNE contra Disney por entregar información falsa al notificar adquisición de 21 Century Fox y la condena al pago de $2.300 millones👇https://t.co/adWT4iDLuf pic.twitter.com/PiJhvNA6VI — FNE_Chile (@ChileFne) February 28, 2024

ESPN y Fox Sports

La fiscalía, en tanto, sostuvo en el procedimiento que estos hechos no se pueden calificar únicamente como una discordancia menor.

El tribunal ratificó esta conclusión en tanto la normativa infringida tiene por objeto proteger la eficacia del procedimiento de control de fusiones desde su origen, de modo tal que la notificación debe ser veraz, suficiente, completa y oportuna.

El TDLC también confirmó que, no obstante la norma infringida no exige que la entrega de información falsa incida en la decisión de la autoridad, los 29 antecedentes no acompañados en la notificación de Disney eran relevantes, ya que se referían a la competencia entre ESPN, filial de Disney, y Fox Sports, siendo este último el competidor más cercano de ESPN, con el que se integró horizontalmente.

¿Qué dijo la Fiscalía Económica sobre la condena a Disney?

El fiscal nacional económico (S), Felipe Cerda, señaló que “esta decisión del Tribunal es muy relevante para la eficacia del sistema de control de operaciones de concentración, destacando la colaboración que deben mantener los agentes económicos con la autoridad, y, en particular, la seriedad con la que se entregue información a esta Fiscalía al recopilar y acompañar los antecedentes que la Ley y el Reglamento exigen, atendido los acotados plazos para adoptar decisiones fundadas”.

Este requerimiento contenía originalmente otra acusación contra Disney, por el incumplimiento de una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la adquisición de Fox, consistente en el envío dentro del plazo estipulado de una comunicación escrita a todos los distribuidores de televisión de pago que operan en el país, informándoles el detalle de las medidas.

Sin embargo, esa arista fue resuelta en junio del 2021, cuando la FNE arribó a una conciliación con Disney respecto a esa acusación en particular, en la cual la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $174 millones a beneficio fiscal.

Todo sobre Disney