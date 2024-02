"Si lo queríamos vivo, debíamos salir de Santiago": La historia de la familia que se fue al Maule por salud de su hijo

21 feb. 2024 - 18:05 hrs.

El equipo de "Mucho Gusto" conoció la emotiva historia de un niño cuya familia se mudó desde Santiago al Parque Radal Siete Tazas, ubicado en la comuna de Molina, región del Maule, por estrictas razones de salud.

A su cortos 10 años, Emiliano Mora se ha sometido a diez operaciones al corazón, ya que nació con ventrículo único, una cardiopatía congénita en la que solo uno de los ventrículos del corazón bombea la sangre, lo que generalmente es insuficiente.

Según explicó su madre, Natalia Fuentes, a Meganoticias.cl, el pequeño nació "con la mitad de su corazón" y todas las cirugías que ha tenido son para que "aprenda a vivir con esa mitad". Las operaciones a su principal órgano ya culminaron, ya que el valiente niño logró el objetivo médico que se buscaba.

"Si queríamos tenerlo vivo, teníamos que salir de Santiago"

Los médicos literalmente le recomendaron a la familia que cambiaran de aire, porque el clima de Santiago podría ser mortal para el menor, considerando que también tiene sus pulmones delicados.

Por una parte, en la Región Metropolitana, la temporada de invierno y la circulación de los virus respiratorios serían un tremendo daño a la salud de Emiliano; mientras que en el periodo de verano, con el calor seco le faltaría la respiración.

Cuando el menor tenía solo un año llegaron a la región del Maule, donde vivía su padre, pareja de Nicole, a quien ella visitaba periódicamente cuando residía en la capital.

Emiliano Mora junto a su madre Natalia Fuentes (Mucho Gusto)

En conversación con Gonzalo Ramírez, la madre relató que su hijo tiene "una condición (de salud) súper especial. El cardiólogo nos dijo que si queríamos tenerlo vivo, teníamos que cambiar de aire y salir de Santiago".

La mujer contó que la situación de su primogénito "nunca" se la diagnosticaron mientras ella estaba embarazada, pues recién supo cuando él nació y le dijeron que no podía respirar.

"La primera operación la tuvo a las 24 horas de nacer, fue intracorpórea. Le pararon el corazón por 13 minutos y se demoró 26 minutos en volver a latir por sí solo, todo a corazón abierto. De ahí vinieron diez cirugías, muchas hospitalizaciones, en coma, muchas ventilaciones mecánicas", agregó.

"Ha estado más muerto que vivo"

Emiliano tiene un hermano que nació en plena pandemia, con mucho temor por parte de su mamá: "Tenía el lado de la maternidad no desarrollado, porque él fue el primero, cuando uno tiene todas las ilusiones, compra todas las cosas, lo mejor... Nunca lo pensé (el desafío que debía enfrentar con su hijo)", contó al conductor de "Mucho Gusto".

"Me lo entregaron a los tres meses recién de nacido. En estricto rigor, Emiliano ha estado más muerto que vivo, muchas veces desahuciado, muchas transfusiones de sangre por muchos meses, en coma por meses", detalló Natalia.

Emiliano Mora es el protagonista de una emotiva historia en el Maule (Mucho Gusto)

Por último, la mujer agradeció al cuerpo médico que ha atendido al pequeño en sus primeros años de vida: "No solo ha sido el trabajo mío y la dedicación. Hay un equipo del Hospital Roberto del Río... al cardiólogo Ignacio Hernández nosotros le debemos la vida".

"No es fácil la salud pública, no es simple poder llegar, (pero) yo en ese aspecto no tengo nada que decir. Entramos a la salud pública cuando él nació en el Roberto del Río, se nos abrieron las puertas, él estuvo con los mejores cirujanos, jamás nos han hecho esperar. Todos los niños que se atienden ahí son unos corazones valientes", concluyó Fuentes.

La familia Mora Fuentes son emprendedores de la zona y tienen un camping denominado "El Zapallo" en el Parque Radal Siete Tazas. Lo fundaron pocos meses después de que naciera Emiliano y Natalia asegura que es un negocio que ha sido creado con amor, cuyas instalaciones han visto crecer al protagonista de la historia.