Al estilo Florida: UDI presenta proyecto que facilita otorgamiento de créditos a extranjeros para comprar propiedades

19 feb. 2024 - 12:15 hrs.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida, patrocinado por parlamentarios de su mismo partido (la UDI), presentó un proyecto de ley que tiene dos propósitos, ambos unidos para impulsar el alicaído mercado inmobiliario que hay en nuestro país.

Un objetivo consiste en modificar la Ley General de Bancos; mientras que el otro, en cambiar un artículo de la Ley 19.281, la cual que establece las normas que rige el arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.

Además de favorecer el acceso a la vivienda para chilenos y chilenas, la iniciativa busca beneficiar a un grupo específico de personas: a los extranjeros residentes o no residentes en Chile, de modo que puedan obtener créditos (como el hipotecario) y abrir cuentas de ahorro en nuestro país.

¿Qué proponen los diputados de la UDI?

En su proyecto, Fuenzalida y compañía remarcan la importancia que el sector de la construcción tiene para la economía chilena, dado que genera desarrollo, inversiones, crecimiento, puestos de trabajo y otras actividades complementarias.

Sin embargo, "ha decaído como consecuencia, principalmente, de la pandemia, la inflación, bajo crecimiento económico, las restricciones crediticias y la excesiva burocratización e incerteza jurídica y de plazos", sostienen.

Imagen referencial (Freepik)

Como dato estadístico señalan que "la velocidad de venta de inmuebles se ha mantenido por sobre los 25 meses, generando la existencia de un sobre stock que supera las 100 mil unidades a nivel nacional, sin que exista una demanda actual frente a dicha oferta".

"En Chile tenemos un mercado no desarrollado que podría ser un impulso importante en materia de inversión, crecimiento y generación de empleos", aseguran. Para sustentar su argumento, mencionan lo que ocurre en Florida, Estados Unidos.

Imitación del modelo de Florida

Aquel estado "en la última década se ha enfocado en la atracción de compradores extranjeros (…) Entre agosto de 2021 y julio de 2022, los extranjeros invirtieron 6,8 mil millones de dólares en compra de propiedades en Miami Dade y, en ese periodo, los chilenos invirtieron cerca de 400 millones de dólares", plantean, citando un estudio de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami.

"A la fecha no existe normativa alguna que prohíba el otorgamiento de créditos hipotecarios a extranjeros no residentes en Chile, pero es necesario que nuestra legislación sí lo contemple para hacerlos operativos en la práctica, porque ello no ocurre hoy", manifiestan.

¿Cuáles son los cambios sugeridos a las leyes?

Por un lado, se pretende eliminar el punto final (.) con el que concluye el número 3 del artículo 69 del decreto con fuerza de ley que fija la Ley General de Bancos, para reemplazarlo con una frase.

Eliminando el punto final de ese numeral, el que indica que los bancos pueden "hacer préstamos con o sin garantía", la propuesta de la UDI es quede así:

"Hacer préstamos con o sin garantía a chilenos y extranjeros residentes o no residentes en Chile".

Imagen referencial (Freepik)

Por otra parte, con respecto a la Ley 19.281, que establece normas sobre el arrendamiento de viviendas con promesas de compraventa, los parlamentarios proponen cambiar el punto final del inciso segundo del artículo 1 por una coma (,), añadiéndole otra frase.

Actualmente, ese inciso señala que "los titulares de estas cuentas (de ahorro para el arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa) solo podrán ser personas naturales". Con su propuesta, la UDI quiere dejarlo así:

"Los titulares de estas cuentas solo podrán ser personas naturales, chilenos o extranjeros".

El proyecto de la oposición fue ingresado el miércoles 24 de enero a la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que hoy se encuentra en su primer trámite constitucional, a la espera de que sea discutido en la comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.

