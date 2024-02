"La muerte estuvo al lado mío": Sobreviviente de los incendios cuenta cómo fue la dramática tragedia

16 feb. 2024 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

Sergio Elgueta es uno de los sobrevivientes de los terribles incendios forestales que afectaron a la región de Valparaíso a comienzos de febrero, catástrofe que cobró la vida de 132 personas.

En entrevista con Meganoticias, cuenta cómo pudo arrancar de las voraces llamas que avanzaban sin piedad por la Villa Independencia, en Viña del Mar, mientras sigue en un hospital recuperándose de las quemaduras.

El día de la tragedia el fuego arrasó con todo a su paso, incluida la casa de Sergio, quien minutos antes de huir se separó de su hijo de 17 años. En tanto, su esposa y madre también intentaban escapar junto a cientos de vecinos.

"La muerte estuvo al lado mío"

"Yo habría preferido tres veces un terremoto, que el incendio" dice Sergio. "La muerte estuvo al lado mío... si yo no me tapo la cara, y me pega en la cara (el fuego), yo creo que no arranco. Se lo digo de verdad, que no arranco", relató.

"Yo quedé atrapado, porque toda la gente quiso salir por donde mismo, todos, todos. Yo no quería llegar a mi casa, yo quería salir de ahí... quedarme ahí era un suicidio, dije, me voy a calcinar. Me bajo, y me atrapa una lengua de fuego", sumó.

"Hemos perdido tres familiares"

"Yo abrí la puerta, y el mismo viento con llamas me quitó la puerta. Me escondí delante del camión. Con mis brazos, me tapé la cara. También tenía quemadura ahí, me cubrí así, con los codos hacia afuera", contó.

No obstante, Sergio agradece que "yo tengo la oportunidad de contarlo... de la familia hemos perdido tres familiares".

Cuatro horas después del voraz incendio, pudo reunirse con su familia. Ahí supo que su hijos, esposa y madre estaban vivos. Envuelto en paños mojados, esperó hasta el martes 6 de febrero para poder recibir atención médica. Hasta el momento sigue recuperándose.

