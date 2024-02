Domingo con niebla en Viña del Mar: Este es el pronóstico del tiempo durante los próximos días

17 feb. 2024 - 08:50 hrs.

En el litoral central se espera que las temperaturas desciendan durante los próximos días. Los 25º C pronosticados para este sábado 17 de febrero en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, bajarán súbitamente al día siguiente.

El reporte meteorológico señala que la jornada sabatina será soleada y el termómetro marcará entre 15 y 24º C. Sin embargo, el domingo llegará la niebla y la mínima caerá hasta los 13º C, mientras que la máxima llegará a 18º C.

¿Cómo estará el tiempo durante la próxima semana?

Las nubes continuarán cubriendo los cielos durante la jornada del lunes 19 de febrero, cuando se proyectan entre 14 y 18º C, mientras que el martes volverá a salir el sol y las temperaturas se mantendrán en valores similares al día anterior.

El miércoles, el cielo estará despejado y la condición del tiempo fluctuará entre 15 y 17º C, sin probabilidad de precipitaciones.

