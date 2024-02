Calama con temperaturas con tendencia a la baja: Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana

16 feb. 2024 - 10:30 hrs.

Las temperaturas bajarán en algunas regiones del país este fin de semana. En Calama, en la región de Antofagasta, habrá cielos nublados que provocarán un lento descenso en las temperaturas hasta los 22º C, a partir de este viernes 16 de febrero.

El reporte meteorológico señala que durante la jornada de este viernes el cielo estará nublado con una mínima de 14º C y máxima de 26º C, las cuales podrían descender al llegar el fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

Las nubes continuarán cubriendo la “capital minera de Chile” el sábado, con un peak similar al del viernes, pero con mínimas que caerán hasta los 12º C. El domingo, la máxima promete descender un grado, para ubicarse en 25º C.

El lunes 19 de febrero aún continuará con cielos cubiertos, con máximas de alrededor de 23º C. El sol finalmente saldrá el martes, pero las temperaturas mantendrán su tendencia a la baja, pues el pronóstico indica que el tiempo fluctuará entre 9º C y 22º C.

