Cielos nublados y temperaturas en descenso en casi todo el país: Este es el pronóstico para este viernes

15 feb. 2024 - 22:55 hrs.

El calor comenzará a disminuir en gran parte del país. Este viernes 16 de febrero se esperan cielos nublados en casi todas las regiones, mientras que en Santiago brillará el sol durante la tarde, para mantenerse sobre los 30° C.

Así estará el tiempo en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, se tendrán mínimas de 13° C con nieblas en el sector poniente y en el sur. En Santiago, la población estará bajo los 31° C y cielos despejados en la tarde. El termómetro marcará 32° C el sábado y el domingo ascenderá a unos calurosos 33° C.

Así estará el tiempo en la zona norte

En la zona norte, se prevén altas temperaturas hasta el sábado. Arica registrará nubosidad en la mañana de este viernes y máximas cercanas a los 30° C.

Foto referencial / ATON

El tiempo se mantendrá parcialmente nublado en Iquique y Antofagasta. En lo que respecta a la región de Atacama, habrá neblina en la mañana y luego brillará el sol. Las mismas condiciones se repetirán en La Serena.

Así estará el tiempo en la zona central

La zona central del país iniciará la jornada con nieblas matinales desde la región de Valparaíso hasta el sur. En la tarde, se esperan cielos despejados y el termómetro marcará 23° C en Valparaíso.

En la región de O’Higgins, se llegará a 32° C en Rancagua, mientras que San Fernando y Santa Cruz tendrán 31° C. En el Maule, se superarán los 30° C en Linares y Molina.

Así estará el tiempo en la zona sur

En la zona sur, la mañana también llegará con neblina y luego brillará el sol. Las temperaturas alcanzarán los 32° C en Chillán y 31° C en Los Ángeles.

En la región de la Araucanía, las máximas bajarán hasta los 29° C en Temuco, mientras que en Los Ríos habrá nubosidad parcial. Lo mismo se prevé para Los Lagos junto con posibles lluvias en Puerto Montt.

Al sur extremo, la jornada se mantendrá parcialmente nublada en la región de Aysén y la de Magallanes. Tanto residentes como visitantes estarán con máximas de 24° C en Coyhaique y menos de 20° C en Punta Arenas y Puerto Williams.

Así estará el tiempo en la zona insular

La isla de Pascua y Juan Fernández registrarán precipitaciones este viernes, mientras que se mantienen los chubascos de aguanieve en la isla Rey Jorge, en la Antártica.

