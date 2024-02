Temperaturas variantes en Coquimbo: Este es el pronóstico para este fin de semana

16 feb. 2024 - 11:30 hrs.

En Coquimbo, en la región del mismo nombre, los cielos estarán cambiando de soleados a nublados, con variaciones en unas temperaturas máximas que alcanzarán los 23º C durante el fin de semana.

Este viernes 16 de febrero brillará el sol con mínimas de 16º C y máximas de 20º C, que prometen cambiar durante el fin de semana.

¿Cuál es el pronóstico para el fin de semana?

El sábado será la jornada más calurosa de los últimos días. El cielo estará despejado y el termómetro fluctuará entre 15º C y 23º C.

La máxima caerá hasta 21º C durante el domingo, que estará cubierto, con una probabilidad de precipitaciones casi nula.

Los cielos se despedirán de la nubosidad el próximo lunes 19 de febrero, con temperaturas de entre 16º C y 19º C. El martes regresará el sol y el peak será de 20º C.