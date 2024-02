Denuncian que familia de alcalde de El Tabo vive de manera irregular en terreno fiscal

13 feb. 2024 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades de la municipalidad de El Tabo, en la región de Valparaíso, están siendo fuertemente cuestionadas por el uso irregular de bienes nacionales y recursos públicos.

En concreto, al alcalde de la comuna, Alfonso Muñoz Aravena, se le acusa de haber permitido que su familia construyera viviendas en un terreno fiscal.

Por otro lado, al director de seguridad de El Tabo, Pedro Rodríguez, acumula denuncias por abuso de poder y por el uso de un camión aljibe para regar el patio de su casa.

Meganoticias

Denuncia contra alcalde de El Tabo por uso irregular de terreno fiscal

El jefe comunal desde hace años ha sido cuestionado por vecinos sobre el uso de un terreno que pertenece a bienes nacionales para que su familia viva en él.

En concreto, sería uno de sus hijos, Alfonso Muñoz, quien habita uno de los dos inmuebles construidos en el lugar. Antes, el propio alcalde y otro de sus hijos, Claudio Muñoz, habían sido moradores en un domicilio colindante.

En conversación con Mucho Gusto, el actual habitante de la propiedad se defiende asegurando que no se trata de una toma de terreno, sino que esa vivienda ya existía cuando él nació y que tiene un documento que lo acredita.

Solicitud de arriendo

A pesar de que la vivienda fue regularizada en 2012 -tiempo en que el alcalde era concejal de la comuna- y que actualmente el hijo de la autoridad paga un arriendo por vivir allí, desde Bienes Nacionales aseguran que él y su hermano Claudio comenzaron a arrendar el terreno recién en 2019.

Álvaro Troncoso, vecino de El Tabo, acusa que "la ocupación del terreno es muy anterior al momento de solicitud del arriendo".

"Una de las viviendas está construida con mucha anterioridad a que él (alcalde Alfonso Muñoz) asuma el cargo de concejal que lo desempeñó durante ocho años", explicó el denunciante.

¿Qué dice el alcalde sobre las acusaciones?

El alcalde Alfonso Muñoz se defiende asegurando que el terreno en cuestión fue heredado de su suegro.

"Efectivamente, es un terreno de bienes nacionales y que en su momento estuvo entregado a la Dirección del Ministerio de Obras Públicas por muchos años, donde el abuelo de mi señora era funcionario y cuidó ahí", argumentó.

"Yo, siendo alcalde, no vivo en un terreno fiscal", recalcó, afirmado que el tiempo en que habitó el lugar "no era alcalde" ni tampoco concejal. Sin embargo, esto no condice con la realidad, ya que hace solo dos años abandonó el sitio.

"Hoy, conociendo la situación que me impedía seguir viviendo ahí, salí de ahí", afirmó.

En cuanto a la permanencia de su hijo en el lugar, dijo que "no importa que sean hijos del alcalde de El Tabo, pero son ciudadanos que tienen su familia aparte. No mezclemos las cosas maliciosamente".

Concejal camión aljibe para regar el pasto de su casa

En cuanto a la denuncia contra Pedro Rodríguez, director de seguridad municipal, esta apunta al uso de un camión aljibe para regar el antejardín de su vivienda.

"No te puedes dar el lujo de regar tu terreno con camiones y funcionarios municipales solo para tener el pasto más verde, en un sector alto en donde no hay agua ni alcantarillado, y en donde muchas personas tienen que rogar para que les conviden agua", manifestó José Antonio Veas, concejal de El Tabo.

Por su parte, Rodríguez expresó: "Yo siento que es una persecución política (...) Sobre el terreno, quiero decir que compré derechos. Está regularizada".

Y agregó que "necesitaba agua en ese momento", ante la consulta por el uso de camiones aljibe. Sin embargo, se aclaró que fue sancionado en su momento.