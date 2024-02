Verano implacable en Talca: Este es el pronóstico del tiempo durante los próximos días

12 feb. 2024 - 11:30 hrs.

El calor se intensifica en la zona central del país. En Talca, en la región del Maule, las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 37° C en los próximos días.

¿Cuál es el pronóstico?

De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, este lunes 12 de febrero, el termómetro llegará a los 35° C, con cielos parcialmente nublados.

El martes se producirá un peak de 37° C, con mínimas de 16° C, mientras que el miércoles será el único día con 31°C. A partir del jueves, volverán los 35° C que permanecerán, al menos, hasta el sábado.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 12° C entre viernes y sábado, en esta ciudad que se mantendrá con cielos totalmente y sin probabilidades de lluvia durante casi toda la semana.

