"Gracias por estar": Hermana de Antonia Barra agradece muestras de apoyo tras muerte de su hermano

Carla Barra, la hermana de Antonia Barra, agradeció este sábado 10 de febrero las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas horas tras la muerte de su hermano, Sebastián Barra.

El familiar de la joven falleció tras verse envuelto en un accidente de tránsito en la ciudad de Temuco, en la región de La Araucanía.

"Tienes el corazón más lindo y puro que he conocido"

Durante esta tarde, la joven publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, dedicándole unas emotivas palabras a su hermano.

"Tienes el corazón más lindo y puro que he conocido. Siempre cuidándonos y pendiente de nosotras", fueron parte de las palabras de Carla.

No obstante, en las últimas horas, reapareció en Instagram y publicó dos historias para agradecer el apoyo que ha recibido en las redes sociales.

"Gracias por tenernos en sus oraciones"

A través de dos videos, la hermana de Antonia Barra señaló que "tengo un dolor demasiado grande. No sé cómo se puede aguantar tanto".

"Solamente hago este video porque de alguna forma (quiero) agradecer la preocupación, acompañamiento, contención, y también porque no puedo estar respondiendo a todas las personas que nos han escrito", sostuvo.

En este sentido, indicó que "gracias por estar, gracias por tenernos presente, gracias por tenernos en sus oraciones, por acompañarnos, por sus abrazos".

"A todas las personas que me han escrito, no piensen que no leo los mensajes o que no me importan. Créanme que cada palabra la guardo en mi corazón y eso es importante", expresó.

Para finalizar, hizo un breve llamado: "La empatía de las personas y el respeto, por favor, sigamos trabajándolo. Es súper importante ponerse en los zapatos del otro. Muchas gracias".