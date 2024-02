"Llegué a apagar las cenizas de mi casa": Trabajador municipal perdió su vivienda mientras ayudaba en los incendios

08 feb. 2024 - 13:05 hrs.

Danilo Olivero, trabajador social de la municipalidad de Viña del Mar y vecino de El Olivar, en la parte alta de la ciudad, es uno de los damnificados por los incendios que afectaron a la región de Valparaíso.

Según contó al matinal "Mucho Gusto" de Mega, él y su esposa, que también se desempeña como trabajadora social del municipio, se encontraban atendiendo la emergencia generada por los incendios cuando se enteraron de que su casa se había quemado.

"Llegué a apagar las cenizas de mi casa"

"Ha sido terrible. Con mi señora somos ambos trabajadores sociales del departamento de Desarrollo Social —de la municipalidad— y nos pilló la emergencia atendiendo emergencias. No alcanzamos a llegar a la casa, llegué solamente a apagar las cenizas de mi casa", relató.

Danilo también sinceró que "teníamos todo. Yo trabajo con personas en situación de calle, y ahora me quedé en situación de calle, bueno, cosas de la vida. Harta pena, harta incertidumbre, no sabemos qué vamos a hacer acá".

Su vivienda, emplazada en la parte alta de la Ciudad Jardín, presenta, a simple vista, un importante daño.

"Lo que me quedó de casa tiene un daño estructural, al menos, visualmente, irreparable. Estas son viviendas sociales, razón por la cual la noticia que esperamos es poder ver cómo vamos a reconstruir. Son viviendas que hay una arriba de la otra, entonces tengo que tener el consentimiento del vecino para ver cómo construyo y también la legalidad", explicó.

Frente a esto, Danilo indicó que con la reconstrucción de su vivienda "no puedo hacer nada todavía, quedo en la incertidumbre aún, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento".

Removieron sus escombros y volvieron a trabajar

El pasado domingo, él junto a su esposa y familiares, efectuaron la remoción de escombros de la vivienda y el día lunes volvieron a trabajar.

"Removimos todos los escombros de mi casa y el día lunes nos presentamos a trabajar de igual manera. Queríamos aplicar la ficha FIBE a todos mis vecinos. Lo alcanzamos a hacer y ayer (miércoles), justo, el gremio fue y nos aconsejó venirnos a la casa, teníamos que estar acá, pasar el proceso, vivirlo", sinceró.

Su empleo como trabajador social lo ha hecho estar siempre del otro lado de la vereda, por lo que la sensación de haber perdido su vivienda es difícil de explicar.

"Es súper raro, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a ayudar a la gente y no que nos ayuden, entonces esa figura para nosotras, cambiar ese chip, es horrible, porque uno atiende la vulnerabilidad más vulnerable", expresó.

Actualmente, junto a su familia, se están quedando en la vivienda de su suegra, la cual se ubica a solo dos casas de la suya. Sin embargo, esa no es la realidad de todos los damnificados. "Tengo muchos amigos que se quemaron sus casas, están durmiendo en carpas, hay una múltiple situación de vulnerabilidad que quedó después de este incendio", reconoció.

Finalmente, Danilo Olivero hizo un llamado a no olvidar a los damnificados de una de las catástrofes más devastadoras de la historia de Chile.

"Lo único que le pedimos es que por favor no nos olviden, no olviden a la gente que lo está pasando mal, ese es un llamado a todos los chilenos, no nos olviden, no lo estamos pasando bien", concluyó.

