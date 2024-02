Se esperan chubascos y también máximas de 33° C: Revisa el pronóstico del tiempo para este martes

05 feb. 2024 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Lluvias y chubascos, pero también jornadas calurosas, es lo que se ha pronosticado para algunas regiones del país este martes 6 de febrero.

¿Cómo estará el cielo en la zona norte del país?

Tras días de altas temperaturas en el litoral y sectores precordilleranos desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Atacama, este martes comenzará a estabilizarse el tiempo en el Norte Grande.

Eso sí, esto no quiere decir que el cielo estará nublado, ya que brillará el sol durante todo el día a excepción de algunas localidades.

Aton

Ya en la región de Coquimbo, la camanchaca se presentará en La Serena durante la mañana, y en la tarde el cielo variará a nubosidad parcial.

¿Qué se espera para la zona central?

El litoral central amanecerá nublado gracias a la vaguada costera, la que traerá nubes bajas, ambiente fresco e, incluso, provocará una disminución de las temperaturas.

En la región de O'Higgins el calor no cesará. Se esperan 33° C en Rancagua y 32° C en San Fernando.

La región del Maule no se queda atrás, porque el termómetro marcará 33° C en Linares y Molina.

¿Cuál es el pronóstico para la zona sur?

Amanecerá nublado en las regiones de Ñuble y Biobío. Aun con esta condición, las temperaturas no bajarán demasiado.

Las precipitaciones aparecerán desde las regiones de La Araucanía hasta Los Lagos. Este martes caerán chubascos en Temuco, mientras que en Valdivia, Osorno y Puerto Montt se presentará la lluvia.

Los chubascos estarán presentes también en Coyhaique, en la región de Aysén. En Magallanes, en zonas como Punta Arenas, estará nublado con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En Puerto Williams también el cielo estará cubierto de nubes con vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el clima en la Región Metropolitana?

En Santiago, este martes la mínima será de 14?°C, a la espera de una máxima de 32?°C. Ya el miércoles aumentarán las extremas, con 15?°C en la mañana y 33?°C en la tarde.

El jueves, en tanto, bajará la temperatura con máxima de 30?°C, nubosidad parcial y chubascos en la cordillera y precordillera.

Temperaturas pronosticadas para el resto del país

Arica: 23°C y 28°C

23°C y 28°C Iquique: 22°C y 27°C

22°C y 27°C Calama: 8°C y 25°C

8°C y 25°C Antofagasta: 21°C y 27°C

21°C y 27°C Copiapó: 17°C y 30°C

17°C y 30°C La Serena: 16°C y 21°C

16°C y 21°C Ovalle: 15°C y 29°C

15°C y 29°C Valparaíso: 14°C y 22°C

14°C y 22°C Rancagua: 14°C y 33°C

14°C y 33°C San Fernando: 15°C y 32°C

15°C y 32°C Curicó: 14°C y 33°C

14°C y 33°C Talca: 13°C y 33°C

13°C y 33°C Chillán: 13°C y 33°C

13°C y 33°C Concepción: 14°C y 22°C

14°C y 22°C Los Ángeles: 14°C y 31°C

14°C y 31°C Temuco: 14°C y 29°C

14°C y 29°C Valdivia: 15°C y 22°C

15°C y 22°C Osorno: 15°C y 23°C

15°C y 23°C Puerto Montt: 15°C y 21°C

15°C y 21°C Coyhaique: 9°C y 19°C

9°C y 19°C Punta Arenas: 8°C y 13°C

8°C y 13°C Puerto Williams: 5°C y 20°C

Temperaturas pronosticadas para la zona insular

Isla de Pascua: 22°C y 27°C

22°C y 27°C Juan Fernández: 16°C y 24°C

16°C y 24°C Antártica: -1°C y 1°C

