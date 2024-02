Calor en Santiago, nubes en el litoral y lluvias en varios sectores: Este es el pronóstico del tiempo para este martes

05 feb. 2024 - 22:40 hrs.

El calor no cesa, pero se anuncian lluvias en algunos sectores del país. Este martes, las temperaturas se mantendrán sobre los 30º C en Santiago, las nubes cubrirán parte del litoral central y las lluvias llegarán al sur.

¿Cuál es el pronóstico para Santiago?

En la Región Metropolitana, el termómetro marcará un peak de 32º C este martes en Santiago, mientras que el miércoles alcanzará los 33º C.

Durante la jornada del jueves, el calor dará una ligera tregua, pues se prevé una máxima de 30º C, con nubosidad parcial y chubascos en la cordillera y precordillera.

¿Cuál es el pronóstico para la zona norte del país?

En la zona norte, luego de un fin de semana de altas temperaturas, el tiempo comenzará a estabilizarse desde la región de Arica y Parinacota hasta Atacama, con cielos despejados. En Coquimbo y La Serena iniciará el día con camanchaca y el cielo avanzará a la tarde con nubosidad parcial.

¿Cuál es el pronóstico para la zona central?

El litoral central amanecerá nublado gracias a la vaguada costera que traerá nubes bajas, ambiente más fresco e, incluso, provocará una disminución de las temperaturas.

Por ejemplo, en Quilpué se esperan unos frescos 27º C. Sin embargo, en la región de O’Higgins el calor no cederá, ya que en San Fernando y Rancagua oscilará entre 32º y 33º C. En Maule, Linares y Molina registrarán 33º C.

¿Cuál es el pronóstico para la zona sur del país?

En la zona sur, a pesar de que las regiones de Ñuble y de Biobío también iniciarán el día con cielos parcialmente nublados, las temperaturas no disminuirán. En cambio, las precipitaciones irán desde La Araucanía hasta Los Lagos. En Temuco se esperan chubascos, mientras que en Valdivia, Osorno y Puerto Montt se presentarán lluvias.

En el extremo sur, Coyhaique también espera chubascos. En la región de Magallanes, Punta Arenas y Puerto Williams tendrán cielos nublados con vientos de entre 40 km/h y 60 km/h, respectivamente.

¿Cuál es el pronóstico para la zona insular del país?

En cuanto a esta zona, en Isla de Pascua se esperan precipitaciones este martes, mientras que en Juan Fernández las nubes acompañarán al sol. En la Isla Rey Jorge, en la Antártica, caerán chubascos de aguanieve.

