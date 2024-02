Nueve personas todavía no cobran su premio de "La Suerte en Chile": ¿Hasta cuándo tienen plazo?

02 feb. 2024 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

Fue a fines de diciembre pasado cuando se realizaron los sorteos de "La Suerte en Chile", un concurso que permitía a quienes resultaban elegidos, producto del azar, quedarse con premios monetarios que alcanzaban hasta los $5 millones.

Para participar solo bastaba tener un RUT, sin importar la edad y la nacionalidad de la persona. Así, durante los días que se realizó el evento liderado por la Polla Chilena de Beneficencia, fueron 24 personas las beneficiadas, entregándose un total de 90 millones de pesos.

Premios pueden caducar: este es el plazo que existe para cobrar el dinero

Eso sí, a más de un mes de realizado el concurso, son 9 personas las que no han reclamada su premio, lo que puede suponer un problema, considerando que si no se hace en un tiempo determinado, el dinero no será entregado.

En concreto, la persona que salió beneficiada tiene hasta 60 días de corrido para cobrar su premio, a partir del día en que se efectuó el sorteo, lo que quiere decir la fecha límite será entre los días 18 y 27 de febrero de 2024.

Una explicación de por qué existen personas que no han ido a buscar su dinero, respondería a que pueden haber muerto. De hecho, en los sorteos que se llevaron a cabo, aparecieron algunos RUT que hacen suponer que los escogidos tenían incluso más de 100 años.

Al respecto, Patricio González, gerente comercial de Polla, comentó en una oportunidad que "como nosotros trabajamos con la base de datos del Registro Civil, es posible que más de algún premio sea ganado por una de las 800.000 personas que se presumen fallecidas, pero que por diferentes motivos, aún no son declaradas oficialmente como muertas".

"En Polla no tenemos manera de comprobar si las personas están vivas o muertas. Lo que hacemos es esperar que se cumpla el plazo de 60 días para cobrar. Si nadie lo reclama, ese dinero vuelve a engordar el pozo general", indicó, refiriéndose al pozo que se dispondrá para la versión 2024 del popular sorteo.

¿Cómo saber si fui ganador de "La Suerte en Chile" 2023?

Para saber si tu RUT resultó ganador de alguno de los sorteos, debes seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de Polla Chilena (clic aquí).

Dirigirse a la opción "¿Fui uno de los ganadores o ganadoras?".

Anotar el RUT sin puntos y con guion.

Presionar "buscar".

De ser ganadora, la persona debe acercarse a las oficinas de la Polla Chilena, ubicadas en Compañía 1085, piso 6, comuna de Santiago, para retirar presencialmente el dinero.

