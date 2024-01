"Me dejó muerta en vida": El desgarrador testimonio de la madre de niña que falleció en accidente de bus en Valparaíso

31 en. 2024 - 10:05 hrs.

Un desgarrador testimonio entregó la madre de la niña de 7 años que murió tras el accidente en bus en el Cerro Cárcel de Valparaíso, el que ocurrió durante la tarde del pasado lunes 29 de enero.

La pequeña, que junto a su padre y hermana menor estaba al interior de un vehículo que fue impactado por el bus, sufrió quemaduras con el incendio producido después del choque. Hasta este martes permanecía grave en el Hospital Carlos Van Buren, cuyos especialistas informaron su fallecimiento durante la mañana.

Respecto a los familiares de la menor, su papá estaba fuera de riesgo vital y fue trasladado a una sala de menor complejidad. Mientras que la bebé también se mantenía estable, pero con una lesión grave que debería sanar dentro de los próximos días, informó David Gutiérrez, director del recinto asistencial.

"Me dejó muerta en vida"

La progenitora de la niña que perdió la vida es Javiera Olguín. En declaraciones a TVN, primero exigió justicia por su hija, al manifestar que "me la arrebataron de mis brazos".

"No teníamos culpa alguna. Ahora estoy devastada, se me fue todo a la cresta (...) Me hizo un daño terrible, me dejó muerta en vida. Mi hija está descansando y yo no voy a descansar hasta que la persona responsable pague”, declaró.

Aton

A diferencia de sus familiares, Javiera sí iba al interior del bus accidentado, siendo una de los 26 pasajeros que resultaron con heridas. A raíz del impacto, ella resultó con lesiones en sus costillas y contusión pulmonar.

"No me acuerdo de nada (del accidente), solo desperté cuando yo estaba con oxígeno y Matilda (su hija fallecida) estaba entrando a pabellón", comentó a la prensa.

Antes del fatídico lunes, Olguín pretendía viajar con su hija a España "para cambiarle el futuro. Ahora no la dejaré en un cementerio". En ese sentido, comunicó que el cuerpo de la menor será cremado, llevando igualmente sus cenizas al país europeo.

¿Por qué se produjo el accidente?

Según lo informado por un testigo, el bus que transportaba a pasajeros provenientes de Santiago, habría avanzado hasta esa zona de difícil acceso luego que el GPS se lo indicara.

Una vez que se desbarrancó, chocó a dos automóviles. El segundo en ser impactado fue en el que iba la familia afectada, el que luego se incendió.