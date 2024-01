Joven relata los momentos de terror que vivió en bus accidentado en Valparaíso: "Pensé que no iba a terminar viva"

30 en. 2024 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto generó un brutal accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes en la ciudad de Valparaíso, en el que un bus con trabajadores se desbarrancó y arrasó con un vehículo, además de generar daños en dos viviendas.

Producto del hecho, el automóvil, en el que se desplazaba una familia, se incendió, confirmándose horas después la muerte de una menor de edad. Asimismo, varias personas resultaron heridas.

En conversación con Meganoticias, una de las víctimas que iba a bordo del bus entregó su testimonio de los segundos previos al accidente, además de relatar el insólito recorrido que hizo el conductor y que terminó por llevarlos hasta una calle en pendiente, ubicada en Cerro Cárcel, donde se produjo el fatal accidente.

Aton

"Yo pensé que no iba a termina viva de esto"

"Me siento muy impactada, me siento con mucho miedo. Siento que, de alguna u otra forma, las cosas se dieron por irresponsabilidades que no fueron controladas en su momento", comentó la joven de 18 años, quien no quiso dar su nombre para resguardar su identidad.

"En el momento exacto me sentí angustiada, con miedo y realmente yo pensé que no iba a terminar viva de esto", recordó.

La afectada explicó que quienes iban en el bus eran trabajadores que se dirigían a Viña del Mar para hacer un inventario en una reconocida multitienda.

"Desde el inicio el chofer iba perdido. Nuestro destino era Viña del Mar y terminamos en San Antonio. Luego de eso, (un pasajero) lo ayudó con el GPS y después se perdió dos veces más", comentó.

"El bus empezó a bajar rápido"

La trabajadora señaló que "estábamos a unos 20 minutos de Viña del Mar y el bus empezó a subir por los cerros. En un momento, dobló por dos curvas seguidas y empezó a ir demasiado rápido".

Posteriormente, relató que llegaron a una calle "muy empinada", y que el bus "empezó a bajar más rápido, y cada vez era más rápido".

"En un momento, el bus se eleva y volvió al piso. No recuerdo el momento en que se estrelló, solo recuerdo el golpe cuando se volcó, ahí fue cuando vi la salida de emergencia en el techo y salí", detalló la joven.

"Yo creo que hubo responsabilidad de parte del conductor"

Al ser consultada sobre una posible conducción a exceso de velocidad, indicó que "lo que yo vi a través de las ventanas... no se veía casi nada, se veía todo demasiado rápido".

"Yo creo que hubo responsabilidad por parte de él (conductor), en no querer decir: 'Bueno, aquí me detengo, no sé a dónde estoy yendo. Prefiero llamar a alguien que me ayude'. Pensar: 'Tengo responsabilidad de la vida de muchas personas, prefiero detenerme aquí'", opinó la afectada.

También apunta a la empresa a la que pertenece el bus, "por no saber a la gente que contratan, si están preparados realmente para conducir un bus de ese tamaño, con las personas que iban adentro", explicó, añadiendo, además, "la mantención, porque finalmente él quiso frenar y no se pudo".

Todo sobre Valparaíso