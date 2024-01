Hijo de agricultor fallecido en Malloa detalla estado de salud de su hermano: "Mi papá se interpuso para cubrirlo"

28 en. 2024 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

El hijo de Francisco Mora habló con la periodista de Meganoticias, Darynka Marcic, en el velorio que se está realizando en este momento por su padre y su colega, Raúl Ramírez, quienes fallecieron tras ser asaltados en la Carretera de la Fruta.

Francisco Mora (comparte nombre con su padre) se refirió a los últimos momentos de vida del trabajador agrícola y del estado actual de su hermano menor de edad, que iba también en el camión cuando ocurrió el incidente.

La formalización de los cuatro detenidos por el hecho que sucedió en la región de O'Higgins se llevará a cabo mañana, lunes 29 de enero. El gremio de camioneros informó que darán “72 horas para que den solución real al tema delictual en nuestro país”.

"Mi papá se interpuso para cubrirlo"

El joven partió manifestando que está “agradecido de toda la gente que está acompañándome a mí y a mi familia, gente que quería mucho a mi papá, un hombre de esfuerzo y trabajo”.

“Lamentable la manera en la que se fue, no era su momento, estamos atados de manos, con el corazón destrozado por esta situación”, continuó.

Luego, aclaró que “mi hermano está hospitalizado, pero ya está fuera de peligro, recibió un impacto de bala en los dos brazos, tiene una fractura, pero pudo ser peor”.

“Se salvó de milagro porque mi papá se interpuso para cubrirlo y lamentablemente le llegó un disparo que le significó la muerte”, detalló.

"No es la idea tener que paralizar las carreteras"

Francisco Mora explicó que “lo que sucedió en esta ocasión nunca se había visto en esta zona, es una zona tranquila… es primera vez que sucede este tipo de situación”.

“Nosotros como camioneros estamos atados de manos, no se puede portar un arma y actuar ante los delincuentes porque uno termina siendo el afectado. Aquí las acciones que se deberían tomar son de parte del Gobierno, hay que actuar ya”, aseveró.

“No es la idea que todos como camioneros tengan que paralizar las carreteras para que él tome acción, que se quede de manos cruzadas y que no haga nada y que esto quede así, no corresponde”, cerró.

