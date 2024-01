"Le arrebataron la vida injustamente": Hijo de agricultor asesinado en Malloa exige justicia por crimen de su padre

28 en. 2024 - 11:08 hrs.

La mañana de este domingo 28 de enero, Francisco, hijo de Francisco Mora, uno de los dos agricultores asesinados en la Carretera de la Fruta, en un cruce cercano a Malloa, región de O'Higgins, habló con Meganoticias Alerta.

El joven entregó un sentido testimonio sobre el crimen de su padre, en el cual habrían participado cuatro sujetos extranjeros, todos detenidos.

"Mi hijo perdió a su abuelo"

De entrada, el joven reconoció que aún se encuentra en shock por la noticia. "Todavía no logro asimilar que mi papá no va a volver a la casa, no lo voy a ver más por actos de unos delincuentes que ahora están siendo formalizados. Es doloroso, es doloroso saber que antes de ayer estaba con mi papá, normal, y al otro día recibir la noticia que le dispararon", expresó.

"Es lamentable y triste. Llegar (y ver) la casa vacía. Saber que ya no va a volver. Saber que mi hijo perdió a su abuelo. Es doloroso. Todavía no asimilo bien todo, pero no queda de otra que afrontar las cosas", agregó el joven.

Francisco Mora hijo

Francisco hizo hincapié en que a su padre "le arrebataron la vida injustamente", lamentando además la muerte de Raúl Ramírez, colega de su progenitor.

Desde el estudio, Daniel Silva también conversó con Francisco Mora, consultándole sobre qué esperan ellos como familia de la justicia chilena.

Al respecto, el joven indicó que espera que "haga su trabajo y si no, bueno, todos como camioneros que, varios conocen a mi papá, se haga algo y esto no quede impune".