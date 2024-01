"Me querían matar por tres mil pesos": Adulta mayor herida en las afueras de sucursal de banco en La Florida

27 en. 2024 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

La mujer de 76 años que fue asaltada la tarde de ayer, viernes 26 de enero, a la salida de una sucursal de BancoEstado en La Florida, Región Metropolitana, habló con Meganoticias Alerta.

La adulta mayor aclaró que, como se informó en su momento, no lograron robarle el monto de su pensión, sino que tres mil pesos que llevaba en su cartera y 80 mil que los ladrones sacaron desde su Cuenta RUT en una Caja Vecina.

"Vienen dos o tres personas por atrás y nos botaron"

“A mí me querían matar por tres mil pesos, claro, ellos no sabían que yo andaba con tres mil pesos, ellos debieron haber pensado que yo andaba millonaria, por tres mil pesos, casi me matan”, expresó la mujer, agregando que los delincuentes alcanzaron a sacar 80 mil pesos de su Cuenta RUT.

“Ellos nos vieron que estábamos en el banco pagando cuentas, entonces pensaron que andábamos con más dinero, pero no”, explicó.

Luego, detalló que “nosotros veníamos saliendo del banco, habíamos ido a pagar una cuenta con una amiga e íbamos a tomar un colectivo por la calle Lía Aguirre porque siempre tomamos ahí el auto”.

“De repente vienen dos o tres personas por atrás y nos botaron, nos quitaron las cosas y nos dispararon, pero inmediatamente se acercó gente y nos dieron los primeros auxilios”, añadió.

“Nunca pensé que me habían tirado balazos a mí, sentí balazos y me llegaron tres balas al lado de mi pecho (roce de la bala)... Las personas que mandan el país tienen que hacer algo con la delincuencia, no solamente a mí me ha pasado”, dijo.