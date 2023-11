Diputado Longton pide renuncia de Thayer tras vuelo con expulsados a Venezuela que no se concretó

24 nov. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, pidió la renuncia del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, tras el vuelo frustrado de repatriación de 60 venezolanos expulsados.



“El rechazo del vuelo por parte de Venezuela que iba a salir de nuestro país con migrantes con órdenes de expulsión responde a una sola razón; no hay planificación por parte de este Gobierno, pero sí hay mucha improvisación”, sostuvo el parlamentario.

Pide renuncia

En esta línea, Longton señaló que el Gobierno está “reaccionando ante la opinión pública y la mayoría del país que vive atemorizado de los delitos importados, empezó a hacer algo para poder ejecutar órdenes de expulsión. Pero esto se planifica con meses de anticipación, verificando identidades, rutas y vuelos, cosa que el gobierno no ha hecho”.



“Es insistentemente querer regularizar a quienes ingresan de manera ilegal por nuestro país”, manifestó el diputado de RN.

De esta forma, planteó que a “esta altura la salida del director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, debería ser inminente. Una persona que no tiene la capacidad ni la convicción para ejecutar de manera eficiente estas expulsiones no tienen nada que hacer en el Gobierno”.

Palabras de Thayer

Cabe señalar que Thayer explicó que el vuelo no se concretó debido a que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil no otorgó el permiso de manera oportuna.



"No llegó el permiso", manifestó y detalló que "lo que ocurrió efectivamente es que no llegó oportunamente, pero no hay en el fondo, que el Gobierno venezolano haya dicho que no al vuelo".



Asimismo, el director del Servicio Nacional de Migraciones informó que “todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas judicialmente y administrativamente en este vuelo serán expulsadas por vías comerciales a través de la compra de pasajes antes de los cinco días”.

Todo sobre Noticias Chile