"No llegó un permiso": Director de Migraciones explica los motivos de Venezuela para no aceptar vuelo con expulsados

23 nov. 2023 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, explicó lo que ocurrió con el vuelo de migrantes que serían expulsados, tras no obtener el permiso por parte de las autoridades correspondientes de Venezuela.

Cabe recordar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que Venezuela no aceptó el arribo del avión, afirmando que "este vuelo que llegaba hoy día (jueves) y partía mañana (viernes) a Venezuela no fue autorizado".

¿Qué dijo Thayer sobre el vuelo de migrantes expulsados que no fue aceptado?

Al respecto, el director de Migraciones aclaró que "no hay una negativa del gobierno venezolano respecto a este vuelo. Aquí se había preprogramado un vuelo para sacar expulsados, con una capacidad para 130 personas. Sabemos que en los vuelos chárter tiene que ir un escolta de la PDI por cada expulsado, entonces podíamos expulsar un poco más de 60 personas".

"No hubo negativa, como señalaba, del gobierno venezolano, sino que para que el vuelo pueda materializarse este tiene que tener una autorización de un órgano técnico, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela", expuso.

"Este permiso se tramitó en función a un listado que se le envía de los pasajeros. Sin embargo, la autorización no alcanzó a llegar oportunamente", agregó.

En ese sentido, reiteró que "no hay una negativa del gobierno venezolano respecto a esto, sino que hay un permiso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela que no llegó oportunamente para la autorización del espacio aéreo".

"No hay ninguna diferencia entre lo que ha dicho la ministra y lo que he dicho yo"

Sobre por qué la ministra Tohá hizo referencia al gobierno de Venezuela, Thayer señaló que "lo que pasa es que es una autorización pública... Pero no es que en el fondo que el gobierno venezolano haya dicho que no al vuelo, lo que pasa es que no llegó oportunamente un permiso".

Al ser consultado si la secretaria de Estado estaba mal informada, recalcó que "no hay ninguna diferencia entre lo que ha dicho la ministra y lo que he dicho yo".

"No es una confusión, son dos formas de decir exactamente lo mismo. Aquí hubo un permiso que no llegó de una institución estatal venezolana".

¿Cuándo serán expulsados los migrantes?

Además, Thayer indicó que esta situación "obliga a reprogramar este vuelo, lo que normalmente puede ocurrir en este tipo de procedimientos".

Respecto a la fecha en que ocurriría, aseveró que "yo preferiría mantenerlo en reserva, porque el éxito de este tipo de operaciones depende, en una parte, de que no se sepa con anticipación el momento en que se va a producir".

Respecto a si los trámites para el vuelo que no se realizó estaban en regla, respondió que "tanto el Servicio Nacional de Migraciones, como la PDI y el Consulado Venezolano, cumplieron con todo lo que está establecido".

"Es imposible hoy día que un permiso se solicite con un mes de anticipación, puesto que hay que enviar la lista de pasajeros. Y hoy día, como bien saben, la lista de pasajeros puede entregarse como máximo cinco días antes, porque los expulsados administrativos sólo pueden ser detenidos por cinco días", añadió.

