Muertes por golpes de calor en Chile aumentaron 225% en solo décadas

23 nov. 2023 - 14:45 hrs.

El calor extremo mata. El problema es que, en el contexto de emergencia climática mundial, las cifras de fallecimientos de seres humanos por las altas temperaturas van al alza. Una realidad de la cual Chile no queda al margen; al contrario, es uno de los más afectados, según el estudio realizado por The Lancet Countdown on Health and Climate Change.

¿Qué dice el estudio sobre las altas temperaturas en Chile?

El organismo, que reúne a una serie de organizaciones a nivel mundial, estudia el impacto de la emergencia climática en la salud de las personas. En este sentido, analizó las cifras de muertes por calor extremo en Chile, entre personas mayores de 65 años, durante dos periodos recientes.

Así, nuestro país presenta un incremento de un 225% en el número de fallecimientos mayores de 65 años, debido al calor extremo si se compara el lapso 2000-2004 con 2017-2021.

Aton

Lo anterior se relaciona con "dos fenómenos: el envejecimiento de la población chilena, y por el incremento del número y la prolongación de las olas de calor", argumenta Yasna Palmeiro Silva, investigadora post-doctoral Lancet Countdown, University College London.

En Sudamérica

Si se compara el incremento en los fallecimientos de gente mayor en Chile con el resto de los sudamericanos, durante los periodos mencionados, nuestro país se ubica en el tercer puesto con el mayor aumento relativo de las muertes asociadas al calor extremo, luego de Ecuador y Guyana.

A nivel subcontinental, el aumento promedia un 160%, bastante menor que el 225% chileno. Todos los países muestran un aumento y los que menos alza han tenido son Paraguay, Argentina y Uruguay.

En el lapso 2000-2004, se estima que murieron 173 seres humanos mayores de 65 años en nuestro país debido a las altas temperaturas; mientras que en el periodo 2017-2021 perecieron 569 personas adultas.

Por zonas, el norte del país, desde la región Metropolitana hasta Arica-Parinacota, es la expuesta a un mayor riesgo.

Grupo de riesgo

"El grupo de mayor riesgo lo integran: mayores de 50-60 años, personas con comorbilidad (más de una enfermedad al mismo tiempo), a quienes fisiológicamente les resulta difícil adaptarse con rapidez a los cambios ambientales como las temperaturas, gente con baja red de apoyo social (viven solas), quienes trabajan al aire libre con esfuerzo físico como en el campo o la construcción", describe Palmeiro.

El nivel de tolerancia al calor dependerá de la adaptación de las personas al ambiente, por ejemplo, la gente del norte se ajusta mejor a las altas temperaturas que quienes viven en el sur.

Sin embargo, "hay un umbral en el cual el sistema fisiológico ya no puede adaptarse independiente de lo anterior. ¿Cuál? A nivel internacional existe consenso en que 32 °C es un umbral que se transforma en crítico. Sobre eso ya hay afectación en el organismo que eventualmente pude desencadenar desde síntomas leves hasta severos", detalla la investigadora.

Para que la afectación sea severa, "los factores ambientales claves son la temperatura y la humedad del ambiente. Cuando estos dos parámetros son muy altos es más peligroso, incluso, hasta provocar la muerte. Con mucha humedad, nuestro cuerpo no puede regularse, ya que la transpiración no se evapora", subraya Yasna Palmeiro.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Fiebre, pulso acelerado y respiración agitada.

Cambios en el estado mental o comportamiento, como confusión, agitación, dificultad en el habla.

Piel seca, enrojecida o sudoración excesiva.

Dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

Desmayo.

¿Qué hacer si alguien sufre un golpe de calor?

Llamar de inmediato a la asistencia médica.

Ubicarla en un lugar fresco para que no le llegue el sol.

Mojar a la persona con agua fresca, usando una esponja o paño.

Colocarle toallas húmedas frías en el cuello, las axilas y la ingle.

No suministrarle ningún medicamento.

¿Cómo prevenir?