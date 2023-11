Expresidente Eduardo Frei anuncia que votará "A Favor" de la propuesta de Nueva Constitución

23 nov. 2023 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunció este jueves que votará "A Favor" en el próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Si bien reconoció mediante un comunicado público que "la actual propuesta no me representa en su totalidad", explicó que su decisión se basa en que si el proceso no culmina ahora "no faltarán quienes buscarán persistir en un tercer intento".

¿Qué dijo Frei sobre la propuesta de Nueva Constitución?

Acorde al escrito, el exmandatario señaló que "han pasado cuatro años desde el acuerdo político que dio origen a la primera convención constitucional, y tengo la convicción que debemos cerrar este capítulo".

"Por el bien del país y para avanzar decididamente en una agenda que resuelva las necesidades de nuestros compatriotas, Chile debe terminar con la incertidumbre y la inseguridad social y jurídica que menoscaban la calidad de vida de los chilenos y que limitan las inversiones en un momento en que el país las requiere con urgencia", enfatizó.

En la misma línea, el exjefe de Estado indicó que "necesitamos abocarnos a los graves problemas que hoy nos aquejan y que tienen estancado nuestro desarrollo como el nulo crecimiento, el desborde de la delincuencia, las bajas pensiones, el alza permanente del costo de la vida y el deficiente acceso a la vivienda, a la salud y a una educación de calidad".

"Este proceso ha durado demasiado tiempo y si no lo terminamos ahora, no faltarán quienes

buscarán persistir en un tercer intento, lo que podría convertir la búsqueda de una Nueva

Constitución en una sucesión inagotable de convenciones y consejos que le haría mucho daño al

país", planteó.

"Hago un llamado a mantener el aborto en tres causales"

Eso sí, el demócrata cristiano mencionó que "la actual propuesta no me representa en su totalidad. Por una parte, valoro la instauración de un Estado Social y Democrático de Derecho; el seguro universal de salud sin discriminaciones por sexo, edad o preexistencias; la promoción de partidos más fuertes; la creación de la defensoría de las víctimas de la delincuencia; la modernización del Estado y el establecimiento de la Agencia Nacional contra la Corrupción, entre otros avances".

A pesar de lo anterior, expuso que "también es una Constitución larga, que entra en materias propias de la ley, y con un articulado transitorio excesivo. Hay disposiciones que son un retroceso respecto a nuestra legislación vigente, por lo que espero pronto existan las condiciones para que esas normas sean corregidas".

En esa línea, Frei hizo un llamado "a las fuerzas progresistas a mantener el aborto en tres causales, ya que esa es una conquista de las mujeres que debemos defender", y lamentó que "al igual que en la vez anterior, el texto no sea fruto de un alto grado de consenso, sino más bien de la imposición de una mayoría circunstancial. Es un fracaso para Chile, pues refleja nuestra persistente incapacidad para entendernos y lograr acuerdos".

"Hay que tomar la decisión mirando el conjunto y balanceando sus aspectos, positivos y negativos. Votaré a favor y que se entienda bien, este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida. No podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez", zanjó.

