Diseñador de Fiu sobre organización de los Juegos Panamericanos 2023: "No me regalaron ni una entrada"

¿Qué pasó?

El diseñador de Fiu, Eduardo Cortés, dijo que la organización de los Juegos Panamericanos lo ignoró tras el éxito del pájaro sietecolores, el que se transformó en la mascota de Santiago 2023.

En detalle, el diseñador gráfico oriundo de Cerrillos aseveró que “nunca más me pescaron” y que “no me regalaron ni una entrada” después de que Fiu se popularizara.

¿Qué dijo el diseñador de Fiu?

En entrevista con La Tercera, Cortés declaró que el día en que presentaron a Fiu, él sintió que “lo miraban en menos. Me acuerdo de que alguien decía en Twitter ‘oye, y pensar que al diseñador que inventó esta hue… le pagaron millones de pesos’”.

Con relación a eso, el diseñador aclaró que “no me hice millonario, ni nada de eso. Fue un trabajo a precio mercado. Tampoco estoy ganando un peso por las ventas de ahora. Los derechos ya no son nuestros”.

Luego, recordó que en el día de la presentación de la mascota de los Juegos Panamericanos “no me dejaron entrar al acordonado”.

“Fui con mi esposa, mis dos hijos y mi sobrina. Les empezaron a regalar a todas las autoridades un Fiu. Llamé a un contacto que tengo y pedí que me dejaran entrar. Luego, me acerqué a la fila donde estaban regalando peluches. Pero me dijeron que eran solo para deportistas. Tuve que dar pena: le dije que por favor me diera uno para mi hijo, porque yo era el creador de Fiu. No me creían”, aseveró.

“Cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”, añadió Cortés, que se considera el inventor de Fiu.

“La otra vez vi un reportaje donde entrevistaban a la empresa que hizo los corpóreos. Y los periodistas les preguntaban ¿cómo se te ocurrió esto? Y ellos no fueron capaces de decir que ellos no lo inventaron”, acusó el diseñador.

David González, dueño de la empresa que elaboró el corpóreo, Mythic Studio, respondió que “Fiu tiene dos papás y varias mamás. Hubo mucha gente que trabajó en Fiu. Llevarse el crédito en solitario es atrevido”.

