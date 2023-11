Boric se ilusiona tras los Panamericanos: "¿Por qué no soñar más alto con los Juegos Olímpicos de 2036?"

08 nov. 2023 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric recibió al Team Chile en el palacio de La Moneda la mañana de este miércoles, tras la destacada participación de los deportistas durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En la instancia, el mandatario aprovechó la oportunidad para reiterar su sueño de que en nuestro país se organicen los Juegos Olímpicos de 2036.

Ir a la siguiente nota

"El deporte nos hace demasiado bien como sociedad"

El jefe de Estado manifestó que "es un honor estar con ustedes acá. Lograron algo que a nosotros, que estamos en política, nos cuesta mucho y hemos tropezado en el camino, que es unir al país”.

Aton

"Eso lo lograron con su esfuerzo, con su preparación, con su garra, con su energía y actitud que contagiaron a todo el país. Y espero que ese contagio sea por mucho tiempo, porque si algo se demostró en estos Juegos Panamericanos es que cuando nos unimos bajo una misma bandera podemos sacar adelante cualquier desafío", sostuvo.

En esta línea, señaló que espera que esto no ocurra solo cada cuatro años, lo que "significa que todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Partiendo por nosotros como Gobierno estamos adquiriendo un compromiso con el deporte".

"El deporte nos hace demasiado bien como sociedad, nos une, nos da disciplina, nos da sentido de esfuerzo, tiene una profunda relación con la identidad nacional e inspira a todas las generaciones", acotó.

"Podemos seguir soñando con unos Juegos Olímpicos en 2036"

El Presidente Boric realizó una mención a las familias de los deportistas, quienes han servido de apoyo "cuando como Estado y como sociedad no hemos estado lo suficiente. Me ha tocado conocer historias de esfuerzo y de muchas privaciones que no hay que romantizar. Tenemos que progresar para darles condiciones dignas".

"Hay un mundo gigante por explorar y es algo que lo tenemos que mantener vivo. Todas las federaciones deben que ponerse mejores exigencias, y desde el Estado debemos apoyar en ese proceso. Hoy sentamos un nuevo piso, pero el techo es infinito y pensamos seguir creciendo", añadió.

Finalmente, destacó que los deportistas "nos han dado una tremenda lección de que podemos aspirar a más y por qué no soñar más alto, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de 2036".