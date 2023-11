Insólito video muestra a niños siendo trasladados en el maletero de un vehículo en La Pintana

08 nov. 2023 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado martes, desde un vehículo grabaron a otro automóvil que estaba transportando a dos niños en el maletero, en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Cabe señalar que, según se pudo verificar, la patente asociada al vehículo involucrado tiene 65 infracciones.

El video de los niños en el maletero de un auto

Fue alrededor de las 18:30 horas, en Avenida San Francisco con Lo Martínez, que se grabó el registro que evidencia al automóvil con el maletero abierto y con los menores en su interior.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en las imágenes, a ratos la tapa del maletero caía, sin cerrar completamente y golpeando la cabeza de los niños.

"El día martes, a las 06:30 de la tarde, me encontraba circulando por la avenida San Francisco, con dirección hacia el norte, y me percato que venía un niño en la maleta de un auto. Me pareció extraño, el auto adelante iba vacío, no tenía más pasajeros, y después se asomó otra niña", contó Óscar, quien grabó el hecho.

"El vehículo transitó por lo menos un kilómetro e iba a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, eso llegó a alcanzar en algún momento, pasando por lomos de toro. Se cerraba la puerta (del maletero) y los niños la abrían", relató.

¿Qué se sabe de los padres de los menores?

Los padres de los menores son un matrimonio que se dedica a repartir pan, labor que estaban cumpliendo cuando fueron captados.

Si bien no quisieron entregar declaraciones, comentaron que la decisión de llevar a sus hijos en el maletero la tomaron porque el automóvil estaba completamente cargado.

Peligros de trasladar a menores en el maletero del auto

El directo de movilidad de Automóvil Club, Alberto Escobar, expuso que "todo niño tiene que ser trasladado en los asientos que corresponde, con su sistema de retención infantil si fuese necesario. En ningún otro lugar del vehículo puede ser trasladado ninguna otra persona o mascota".

"Los peligros que reviste esto son interminables. Para empezar, imagínense una colisión, cómo terminaría ese niño. Recuerden que atrás va el estanque del combustible, pueden ir respirando algunos gases tóxicos. En caso de una colisión podría explotar el tanque de combustible también, o un niño sin un sistema de retención infantil tiene ocho veces más probabilidades de resultar muerto o seriamente lesionado en un siniestro vial", agregó.

Por su parte, el capitán Luis Marchant, de la prefectura de tránsito, explicó que la ley "castiga esa acción con la tipificación de una infracción al tránsito, en el sentido de transportar personas en un lugar destinado a la carga".

Sumado a que en este caso las personas que están siendo trasladadas son menores, Marchant afirmó que "estamos frente a una situación grave".