Alcalde Sharp tras robo en su casa: "Si el país no cambia y no se invierte más en prevención, esto seguirá pasando"

12 nov. 2023 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al robo del que fue víctima junto a su pareja en su domicilio durante la noche de ayer sábado 11 de noviembre.

Más temprano, la fiscal Paulina Madariaga, de la Fiscalía de Valparaíso, entregó detalles sobre el hecho y el avalúo de los objetos que le fueron sustraídos al edil.

¿Qué dijo el alcalde Sharp sobre el robo a su vivienda?

Primero, aclaró que "tanto yo como mi familia estamos bien, nuestras mascotas están bien... Esto sucedió el sábado en la noche, nosotros no nos encontrábamos en nuestro hogar y al llegar nos percatamos de que algunas personas habían hecho ingreso, registraron y se llevaron algunos objetos electrónicos".

"La Policía de Investigaciones y Carabineros llegaron al lugar, realizaron las pericias, nos tomaron declaración y terminó el procedimiento", relató.

En cuanto al posible modo en que los ladrones ingresaron, dijo que "todo está en las hipótesis investigativas de la PDI. Nosotros entregamos nuestros pareceres y esperamos que se pueda esclarecer los hechos".

Además, añadió que "siempre cuando ingresan a tu casa personas que no conoces, cuando entran a robar, siempre se produce una situación muy desagradable que uno tiene que procesar, independiente del tema material, que todo se puede recuperar... Lo que no se puede recuperar son las mascotas, y nuestras dos mascotitas están bien, así que eso me da mucha tranquilidad".

Luego, cuando se le recordó la advertencia que hizo la Embajada de Estados Unidos a sus nacionales por el nivel de criminalidad en la comuna, dijo que "yo no voy a cambiar mi forma de pensar, de hecho lo que me pasó me permite pensar que estaba en lo correcto".

"Hemos planteado durante todo este tiempo que las políticas de seguridad en nuestro país están mal hechas porque están desactualizadas... Entonces, si el país no cambia y no se invierte más en prevención, estas cosas van a seguir pasando", comentó el edil.