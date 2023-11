Lluvias y tormentas eléctricas: Videos evidencian las intensas precipitaciones en diferentes comunas de Santiago

10 nov. 2023 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales se han viralizado videos que muestran la intensidad de las precipitaciones que se han registrado en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Los registros también evidencian las tormentas eléctricas que han acompañado al sistema frontal que está afectando a la zona central del país.

Los videos

Las imágenes captaron la lluvia en comunas como Puente Alto, Vitacura, La Florida, Maipú y Curacaví.

"Son chubascos, y vienen acompañado de tormentas eléctricas, y no descartamos la probabilidad de granizadas en sectores del Gran Santiago", afirmó el periodista especialista en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda.

Gran parte de los videos que evidenciaban las tormentas eléctricas pertenecían a comunas cercanas a la Cordillera.

Al respecto, Sepúlveda explicó que las tormentas eléctricas "se están presentando básicamente en sectores cercanos a la Cordillera, aunque como viene esta nubosidad de tormentas desde el océano se pueden presentar también en sectores del poniente durante la tarde, con estos chubascos intensos".

"Humedad tropical"

El periodista expuso que "el origen de las lluvias que estamos recibiendo no es el habitual, no son los sistemas frontales que llegan a Puerto Montt, después a Concepción, a Talca y después llegan a Santiago. No, esto es que es tanta la disponibilidad de vapor de agua que hay sobre el Océano Pacífico que este vapor se está condensando e ingresó por el Norte Chico y se ha desplazado de norte a sur".

Además, recalcó que el fenómeno se presentó sin temperaturas bajas. "Habitualmente uno está acostumbrado a que en la madrugada sea lo más frío y que a esta hora (13:00 horas) estemos hablando de la máxima. Pero la máxima se produjo a la medianoche con 17°C, y a esta hora ha seguido bajando la temperatura".

"Es humedad tropical la que está provocando las lluvias acá", señaló Sepúlveda.

