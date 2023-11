"Tomé la decisión de enfrentar la Justicia": Alcalde de Renaico afirma que se entregará tras ser imputado por violación

09 nov. 2023 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, afirmó que se entregará a la justicia, luego que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera una notificación roja en su contra.

Cabe señalar que el jefe comunal se encuentra hasta el momento prófugo, debido a que no se presentó a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva dictada el pasado viernes por el Juzgado de Garantía de Cañete, tras ser formalizado por cuatro delitos consumados de violación y abuso sexual en contra de cinco mujeres.

¿Qué dijo el alcalde de Renaico sobre entregarse a la Justicia?

"Por la verdad, quiero contarles a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia, que tomé la decisión de enfrentar la Justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó", afirma Reinao en un audio al que tuvo acceso Radio Bío Bío.

Alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao

Además, afirmó que la decisión la tomó "por el bien de todos mis amigos y de mis colegas de trabajo, por el bien de tratar de que los recursos que se están invirtiendo en buscarme se inviertan en lo que realmente importa en Chile, que es la seguridad, el narcotráfico y entre otras cosas".

"Lo voy a hacer por la verdad, la verdad tiene que aclararse y quiero que se haga justicia. La justicia se va a ir dando a medida que seamos responsables, seamos serios, y eso es lo que quiero hacer", afirmó

"Tomé la decisión de salir del lugar en el que estaba, no estaba en Renaico, porque no supe qué hacer. Mi reacción no fue conversada ni planificada (...) fue una decisión personal, pero ya después de una larga reflexión de varios días voy a hacer lo que se tiene que hacer, porque sé que esto se va a aclarar y se va a aclarar para el bien de Chile, para el bien de todos y particularmente para mi entorno y mi familia", agregó.

¿Qué se sabe sobre la notificación roja internacional contra el alcalde de Renaico?

La notificación roja fue publicada el pasado martes 7 de noviembre, e indica que el imputado podría desplazarse por Argentina, Perú, Bolivia y Uruguay.

De acuerdo al sitio web de la Interpol, una notificación roja "es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar".

"Se fundamenta en una orden de detención o en una orden judicial expedida o dictada por las autoridades judiciales del país solicitante. Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona", explicó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.