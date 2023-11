Crispi reconoce que tomó conocimiento del caso de Democria Viva nueve días antes de que estallara

06 nov. 2023 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el jefe de asesores de la Presidencia de la República, Miguel Crispi, asistió a la comisión investigadora del Caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de las críticas que surgieron por ausentarse en dos oportunidades.

El asesor de La Moneda reconoció que se enteró de la situación que involucra a Democracia Viva en la región de Antofagasta nueve días antes que el caso se diera a conocer a la opinión pública.

"El Presidente se enteró el 16 de junio, como es de público conocimiento (...) el 7 de junio, antes que el Presidente de la República, tomé conocimiento de un rumor, donde señalaban que había una situación en Antofagasta, donde Daniel Andrade tenía una participación que tenía un vínculo con el seremi de vivienda (Carlos Contreras)", relató Crispi ante los parlamentarios.

En ese sentido, contó que "lo derivé a la Subsecretaria de Vivienda. Llamo a la subsecretaría, le pregunto si ha escuchado hablar de esto... Le digo que tome el caso y lo investigue, y le digo que si esto se comprueba que se tomen la decisiones correspondientes".

"Mi función como jefe de asesores está muy alejado de estos temas"

"¿Por qué lo hago con la subsecretaria? Porque es la superior jerárquica de los seremis. Posteriormente no hay más conversaciones... Mi función como jefe de asesores está muy alejado de estos temas", agregó.

Además, aseguró que no conocía la Fundación Democracia Viva hasta este mismo 7 de junio. "Con el rumor que tuve en mis manos no lo catalogué como delito", aseveró.

Respecto a los cuestionamientos que surgieron a las acciones que tomó frente al caso, Crispi señaló que "no tengo firma para mandar un oficio a un ministro o ministra. Yo no mando oficios, no tengo firmas y menos podría hacer una investigación sumaria".

Asistencia de Crispi a la comisión

La comisión citó al jefe de asesores para este lunes, luego de que manifestara que estaba dispuesto de asistir a la instancia, tras haber declinado dos veces anteriormente.

Su ausencia en la comisión no sólo provocó críticas, sino que también originó un oficio de la Contraloría General de la República, pidiendo explicaciones por su decisión de no asistir.

El Ejecutivo ya entregó su respuesta al ente fiscalizador, el que deberá tomar una determinación sobre la obligación del asesor de asistir a la instancia.

