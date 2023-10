Niña chilena conoció a su "gemelo genético" alemán que le salvó la vida

29 oct. 2023 - 18:30 hrs.

En abril del 2020 se hizo pública la historia de Javiera, una niña chilena de 9 años en aquel entonces, que, en medio de la crisis por el coronavirus, esperaba un trasplante de células madre para combatir el cáncer que padecía.

Trasplante que llegó gracias a un completo desconocido desde Alemania. Moritz Rathberger, joven germano que en aquel entonces tenía 18 años, resultó ser el "gemelo genético" de Javiera.

¿Cómo se logró la donación de células madre para Javiera?

Todo comenzó en el 2017, cuando DKMS, fundación que se dedica a encontrar al gemelo genético de un paciente con cáncer, llegó hasta el colegio de Moritz, quien no lo dudó y se registró sin saber que años más tarde ayudaría a salvar una vida.

Es así, que en el 2020, gracias al programa "Avión solidario" de la aerolínea LATAM, se pudo trasladar las células madre que donó Moritz y que le serían trasplantadas a Javiera.

Javiera conoce a su "gemelo genético" alemán que le salvó la vida

Finalmente, tres años más tarde, Moritz viajó hasta nuestro país con una misión, conocer en persona Javiera, que gracias a la donación de células madre sanguíneas pudo salvarla de una leucemia linfoblástica aguda.

"Estoy muy feliz de estar en Chile, primera vez que estoy fuera de Europa y agradecido de estar aquí. Para mí es una experiencia para toda la vida, siempre la recordaré", señaló Moritz.

Desde el otro lado, los nervios de Javiera eran evidentes, con 12 años ya, iba a cumplir uno de sus mayores sueños en la vida, poder conocer a su donante. Quien, de todas las personas en el mundo, era el único 100% compatible y que podía salvar su vida.

"Uno no podría pensar que quizás que a miles de kilómetros, al otro lado del mundo, pueda estar tu hermano genético, sin saber quién es él (...) estoy volviendo a vivir, desde los 3 años que la leucemia no me había dejado vivir y perdí gran parte de mi infancia", manifestó Javiera.